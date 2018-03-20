Назван первый носитель гиперзвуковых «Авангарда»

Назван первый носитель гиперзвуковых блоков «Авангард»

«В начале 2000-х годов с Украины за «газовые долги» были поставлены порядка 30 жидкостных ракет УР-100Н УТТХ, после распада СССР хранившихся на складах в незаправленном состоянии — то есть практически новых, способных стоять на боевом дежурстве несколько десятков лет. Часть этих ракет и станут носителями первой серии гиперзвуковых планирующих боевых блоков в течение ближайших лет», — передает ТАСС слова источника. Межконтинентальные баллистические ракеты советского производства УР-100Н УТТХ станут первыми носителями гиперзвуковых планирующих блоков новейшего комплекса «Авангард», сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Он добавил также, что в будущем такие блоки будут устанавливаться на тяжелую ракету РС-28 «Сармат».

Источник отметил, что мощности установленного на новом гиперзвуковом боевом блоке ядерного боезаряда — «более 2 мегатонн в тротиловом эквиваленте» — вполне достаточно для полного уничтожения «особо важных целей».

Напомним, 1 марта президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию объявил, что Россия обладает гиперзвуковым оружием. Так, по словам главы государства, Россия успешно испытала авиационное гиперзвуковое оружие (система «Кинжал») и с 1 декабря 2017 года поставила его на вооружение на юге страны.

В середине марта источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил, что новейший гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс «Авангард» будет принят на вооружение не позже 2019 года.