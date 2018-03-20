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Назван первый носитель гиперзвуковых «Авангарда»
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Назван первый носитель гиперзвуковых блоков «Авангард» 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Фото: Twitter
Межконтинентальные баллистические ракеты советского производства УР-100Н УТТХ станут первыми носителями гиперзвуковых планирующих блоков новейшего комплекса «Авангард», сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
«В начале 2000-х годов с Украины за «газовые долги» были поставлены порядка 30 жидкостных ракет УР-100Н УТТХ, после распада СССР хранившихся на складах в незаправленном состоянии — то есть практически новых, способных стоять на боевом дежурстве несколько десятков лет. Часть этих ракет и станут носителями первой серии гиперзвуковых планирующих боевых блоков в течение ближайших лет», — передает ТАСС слова источника.
Он добавил также, что в будущем такие блоки будут устанавливаться на тяжелую ракету РС-28 «Сармат».
Источник отметил, что мощности установленного на новом гиперзвуковом боевом блоке ядерного боезаряда — «более 2 мегатонн в тротиловом эквиваленте» — вполне достаточно для полного уничтожения «особо важных целей».
Напомним, 1 марта президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию объявил, что Россия обладает гиперзвуковым оружием. Так, по словам главы государства, Россия успешно испытала авиационное гиперзвуковое оружие (система «Кинжал») и с 1 декабря 2017 года поставила его на вооружение на юге страны.
В середине марта источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил, что новейший гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс «Авангард» будет принят на вооружение не позже 2019 года.
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