«Терминатор» пробьет любую броню. Эксперт — о новом вооружении армии РФ

Российская армия возьмет на вооружение новейшие боевые машины поддержки танков "Терминатор-2". Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik рассказал, почему эта машина нужна российским военным.

Российская армия возьмет на вооружение новейшие боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-2", решение об этом принято, заявил РИА Новости информированный источник в отечественном оборонно-промышленном комплексе.

"Уралвагонзавод" , создавший первую версию этой машины "Терминатор-1", предлагал эту БМПТ военному ведомству еще в 2000 году. В 2006 году УВЗ создал БМПТ "Терминатор-2", контракт на поставку которого Минобороны РФ подписало лишь 11 лет спустя в ходе форума "Армия-2017". Первым же покупателем машин типа "Терминатор" в 2011 году стал Казахстан

"Принципиальное решение о принятии на вооружение "Терминаторов" принято. В ближайшее время ожидается подписание соответствующих документов", — сказал собеседник агентства.

Как заявлял ранее замминистра обороны Юрий Борисов , в 2017 году "Терминаторы" успешно прошли опытно-боевую эксплуатацию в ходе операции в Сирии

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" , полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik рассказал о преимуществах БМПТ.

"Как это ни странно, "Терминатор" появился у нас уже давно. Но между конструкторами и военными шли горячие споры о том, нужна ли такая машина. И вот когда эту машину охотно взял Казахстан, испытал ее в различных климатических режимах, то некоторые наши генералы сказали: надо бы эту машину прикупить. Она потому и получила название "Терминатор", что способна пробить своим зарядом любую броню. У нее очень хороший запас хода, хорошая скорость, она пригодится нашей армии в боевых порядках. По сути, это уничтожитель танков на поле боя для защиты своих танков. У нее очень серьезное оружие, мощная пушка, очень мощный двигатель", — сказал Виктор Баранец.

"Терминатор-2" вооружен двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, двумя пусковыми установками со сверхзвуковыми противотанковыми ракетами "Атака-Т", двумя автоматическими гранатометами АГ-17Д и 7,62-миллиметровым пулеметом.

Система управления огнем основного вооружения машины позволяет распознавать малоразмерные цели на больших дальностях днем и ночью и в сложных метеоусловиях. Наличие в БМПТ трех операторов дает ей возможность быстро обнаруживать и одновременно поражать сразу три различные цели в секторе 360 градусов.