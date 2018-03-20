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В войска ЮВО поступили модернизированные минометы
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Новые «Сани»: в войска ЮВО поступили модернизированные минометы 

Вести.Ru 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Около 20 единиц модернизированных минометов 2С12А "Сани" поступили на вооружение мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области.
"Миномет 2С12А "Сани" перевозится на новой, высоко проходимой машине "Урал" семейства "Мотовоз" с дизельным двигателем повышенной мощности и электрической лебедкой", — цитирует РИА Новости заявление начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.
120-миллиметровый минометный комплекс "Сани" был разработан еще в 1979 году; в 1981 году он поступил на вооружение Советской армии.
Миномет предназначен для уничтожения и подавления живой силы и огневых средств противника, разрушения полевых оборонительных сооружений. Высокую эффективность он показал в горной местности в ходе проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе. Также пресса сообщала об использовании "Саней" в Сирии.
Миномет получил новую опорную плиту с шарниром, которая позволяет быстро переносить огонь без разворота тяжелой опоры. Для стрельбы применяются осколочно-фугасные мины; также в целях решения отдельных тактических и огневых задач могут применяться дымовые, осветительные, зажигательные и агитационные мины.
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