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США испугались поставки российского С-400 саудитам
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США испугались возможной поставки С-400 саудитам 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Россия, предложив Саудовской Аравии «развитые системы ПВО», пытается подорвать отношения Вашингтона и Эр-Рияда, заявил высокопоставленный представитель администрации США.
Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, как «заставить Россию заплатить» за ее действия в Сирии и за предполагаемую поддержку Ирана в Йемене, передает РИА «Новости».
Недовольство США вызвали действия России, заблокировавшей «резолюцию СБ ООН, которая бы привлекла иранский режим к ответственности за программу баллистических ракет». При этом, как заявили в Белом доме, Москва «обратилась к саудовцам и предложила им развитые системы ПВО» Кроме того, США недовольны «обещанием» Мосмквы поставить Тегерану продвинутые модели танков и военные самолеты.
По мнению США, это якобы «раздувает кризис» таким образом, который «явно предназначен для подрыва американо-саудовских отношений».
Сами США собираются добиваться от наследного принца Саудовской Аравии сделок на 35 млрд долларов.
Напомним, Соединенные Штаты официально признаются, что путем шантажа и давления пытаются вынудить торговых контрагентов России отказаться от взаимодействия с Москвой на единственном рынке, где США и Россия конкурируют напрямую — мировом рынке вооружений.
СМИ сообщали, что президент Владимир Путин и король Салман ибн Абдель-Азиз аль-Сауд договорились о поставке зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» на 2 млрд долларов.
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