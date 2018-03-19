США испугались поставки российского С-400 саудитам

США испугались возможной поставки С-400 саудитам

Недовольство США вызвали действия России, заблокировавшей «резолюцию СБ ООН , которая бы привлекла иранский режим к ответственности за программу баллистических ракет». При этом, как заявили в Белом доме, Москва «обратилась к саудовцам и предложила им развитые системы ПВО» Кроме того, США недовольны «обещанием» Мосмквы поставить Тегерану продвинутые модели танков и военные самолеты.

По мнению США, это якобы «раздувает кризис» таким образом, который «явно предназначен для подрыва американо-саудовских отношений».

Сами США собираются добиваться от наследного принца Саудовской Аравии сделок на 35 млрд долларов.

Напомним, Соединенные Штаты официально признаются, что путем шантажа и давления пытаются вынудить торговых контрагентов России отказаться от взаимодействия с Москвой на единственном рынке, где США и Россия конкурируют напрямую — мировом рынке вооружений.