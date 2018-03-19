«Практически недосягаемые»: у флота появится семь «Ясеней»

В Военно-морском флоте России наиболее мощной по своему ударному потенциалу в ближайшее время станет группировка атомных многоцелевых подводных лодок «Ясень» и «Ясень-М». Об этом заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев газете «Красная Звезда». Эксперты рассказали «Газете.Ru» о преимуществах этих подлодок.

Главком ВМФ России Владимир Королев отметил, что головная подводная лодка этого проекта уже находится в составе Северного флота и регулярно выполняет задачи боевой службы в удаленных районах Мирового океана.

Главнокомандующий ВМФ подчеркнул, что будут продолжены строительство и прием подводных лодок «Ясень-М» в состав как Северного, так и Тихоокеанского флотов.

Головная подводная лодка проекта «Ясень» — К-560 «Северодвинск» — была заложена на Северном машиностроительном предприятии 23 декабря 1993 года. В 1996 году из-за проблем с финансированием строительство АПЛ было остановлено. Работы по достройке корабля возобновились только в 2004 году, уже по доработанному проекту.

24 июня 2010 года «Северодвинск» был спущен на воду. 12 сентября 2011 года лодка впервые вышла в море на заводские испытания. Заводские испытания и доработка субмарины заняли долгие три года. Сроки сдачи корабля неоднократно переносились. 10 октября 2013 года лодка завершила заводские испытания и 5 ноября 2013 была передана на государственные испытания. 30 декабря 2013 года был подписан приемный акт, и субмарина была передана ВМФ в опытную эксплуатацию. 17 июня 2014 года субмарина принята в состав ВМФ России.

От момента закладки до ввода в боевой состав флота АПЛ «Северодвинск» прошел 21 год. Этот печальный рекорд в практике отечественного кораблестроения теперь уже вряд ли когда-либо будет превзойден. За это время проект несколько раз пересматривался, а следующую лодку — К-561 «Казань» — было уже решено строить по откорректированному проекту 08851 «Ясень-М». Субмарина была заложена 24 июля 2009 года.

«От базового проекта проект 08851 «Ясень-М» отличается обновленным оборудованием, оптимизированными обводами и дальнейшим уменьшением шумности», — напомнил «Газете.Ru» заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

По мнению эксперта, в связи с тем, что Россия в настоящее время испытывает значительные трудности с созданием сбалансированного океанского флота, стране надо сосредоточиться на строительстве атомных подводных лодок. Поэтому продолжение строительства АПЛ типа «Ясень-М» — шаг в правильном направлении, убежден Александр Храмчихин.

По словам специалиста, помимо дальнейшего улучшения характеристик, важным аспектом проекта «Ясень-М» является отказ от использования поставщиков оборудования из стран бывшего СССР. Корабль строится исключительно силами российской кооперации соисполнителей. «Казань» спущена на воду 31 марта 2017 года. Принятие субмарины на вооружение ожидается в этом году.

Третья подводная лодка — К-573 «Новосибирск» — была заложена 26 июля 2013 года по проекту 885 «Ясень-М». Ввод в строй ожидается в 2019 году. Четвертая подводная лодка — К-571 «Красноярск» была заложена 27 июля 2014 года. Пятая подводная лодка — К-564 «Архангельск» — была заложена 19 марта 2015 года. Шестая — «Пермь» — была заложена 29 июля 2016 года. Седьмая — «Ульяновск» — была заложена 28 июля 2017 года.

До 2020 года планируется сдать шесть «Ясеней», седьмую планируется сдать до 2023 года.

«Однако такого количества лодок не хватит даже на одну дивизию», — считает Александр Храмчихин.

При этом следует учесть, что все семь «Ясеней» будут распределены между двумя флотами — Северным и Тихоокеанским. Для сравнения, атомные многоцелевые подводные лодки проекта второго поколения проекта 671 РТМ (К) были изготовлены в количестве 26 единиц.

Многоцелевые АПЛ проекта «Ясень-М» имеют водоизмещение 13,8 тыс. тонн, глубину погружения — 520 м, подводную скорость — 31 узел. Автономность плавания — 100 суток. Экипаж — 64 человека. На вооружении находятся мины, торпеды калибра 533 мм, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

«Впервые в практике отечественного кораблестроения торпедные аппараты расположены не в носу корабля, а за отсеком центрального поста, что позволило разместить в носовой оконечности антенну нового гидроакустического комплекса», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Для ракетного оружия используются восемь вертикальных пусковых установок. Корпус корабля изготовлен из высокопрочной маломагнитной стали, поэтому субмарина может погружаться на 600 м, что делает ее практически недосягаемой практически для всех видов современного противолодочного оружия.

«Субмарины проекта «Ясень-М» — последнее слово в российском подводном кораблестроении. Эти лодки — самые малошумные и самые мощные по составу вооружения», — подчеркнул Константин Макиенко.

По словам эксперта, субмарины «Ясень-М» в перспективе смогут применять перспективные гиперзвуковые ракеты «Циркон». Следующим поколением после проекта «Ясень-М» будут подводные лодки пятого поколения проекта «Хаски» конструкторского бюро «Малахит», которые в настоящее время находятся в разработке.

Аналогами отечественного «Ясеня» являются американские атомные многоцелевые подводные лодки типа «Сивулф» (Seawolf) и «Вирджиния», французские «Барракуда» и английские «Астьют».

Лодок «Сивулф» в США уже построено три единицы. В боевом составе ВМС США на сегодня АПЛ типа «Вирджиния» уже 15, а всего планируется иметь 30 лодок этого типа (по другим данным — 48).

Многоцелевые подлодки типа «Вирджиния» предназначены для борьбы с кораблями и субмаринами противника на океанских театрах военных действий. Крылатые ракеты «Томагавк» позволяют им наносить удары по береговым объектам противника на удалении более 1,5 тыс. км. Кроме того, субмарины этого типа могут доставлять к месту проведения спецопераций группы боевых пловцов.

На днях ВМС США была передана пятнадцатая по счету атомная подводная лодка типа «Вирджиния» — «Колорадо». От предыдущих версий ее отличают две вертикальные пусковые установки револьверного типа, рассчитанные на шесть крылатых ракет «Томагавк» каждая.

При надводном водоизмещении 7,8 тыс. тонн субмарины типа «Вирджиния» достигают в длину 115 м. Максимальная скорость этих лодок под водой — 34 узла. Предельная глубина — 488 м. Экипаж — 100-120 человек. Помимо крылатых ракет морского базирования «Томагавк», субмарины типа «Вирджиния» оснащены четырьмя 533-мм торпедными аппаратами.