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Флот России пополнится подлодками четвертого поколения
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Российский флот пополнится подлодками четвертого поколения 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Фото: Пресс-служба Северного флота
В Военно-морском флоте России наиболее мощной по своему ударному потенциалу в ближайшее время станет группировка атомных многоцелевых подводных лодок "Ясень" и "Ясень-М". Об этом заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев газете "Красная звезда".
Атомные подводные лодки четвертого поколения "Ясень" и "Ясень-М" уже находятся в составе Северного флота. Они выполняют все боевые задачи в удаленных районах Мирового океана. И выполняют их успешно.
По словам главнокомандующего Владимира Королева, а интервью газете он дал в преддверии 60-летия атомного подводного флота Российской Федерации, строительство подлодок данного проекта будет продолжено и они поступят на вооружение как Северного, так и Тихоокеанского флотов. До 2020 года планируется построить семь субмарин "Ясень", шесть из которых — по модернизированному проекту 885М.
"Ясень" и "Ясень-М" — это серия российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами четвертого поколения. Головная субмарина проекта — "Северодвинск" уже вошла в состав Северного флота. Подводная скорость субмарин этого проекта — 31 узел, надводная — 16. Рабочая глубина — 520 метров, а предельная — 600. Автономность плавания — 100 суток. Экипаж — 64 человека. Вооружение — торпедно-минное и ракетное, в том числе крылатые ракеты "Оникс" или "Калибр".
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