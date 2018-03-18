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Шведская газета оценила новое российское оружие
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«Может опустошать города»: шведская газета оценила новое российское оружие 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Шведская газета Aftonbladet оценила российское "супероружие" — истребитель Су-57, танк Т-14 "Армата" и подводный беспилотник с ядерным двигателем.
Самолет пятого поколения Су-57 — претендент на звание лучшего истребителя в мире, пишет издание. Среди его преимуществ — ракеты "воздух-воздух" с большей дальностью, чем у его американского конкурента F-22, высокая маневренность и превосходные аэродинамические качества.
"Это истребитель пятого поколения, сконструированный так, чтобы быть незаметным для радаров. Именно в этом отношении он, возможно, и не так хорош, как F-22, но все равно фантастически хорош. А во всех остальных областях, насколько можно судить, он американскому самолету не уступает", — приводит Aftonbladet мнение авиаэксперта и руководителя научного отдела Шведского института тотальной обороны Андерса Блума.
Новейший российский танк Т-14 "Армата" — "самый продвинутый бронированный монстр, который когда-либо катился по земле". Его достоинства — необитаемая башня, что повышает шансы на выживание экипажа, инновационная система активной защиты. По мнению экспертов, она может сделать бесполезным целое поколение противотанковых ракетных комплексов, в том числе американский Javelin.
А российская "автономная подводная торпеда с ядерными боеголовками", о создании которой рассказал в послании Федеральному собранию Владимир Путин, способна "произвести огромный ядерный взрыв, который не просто уничтожит целый город, но еще и накроет большие территории на суше радиоактивной волной", подчеркивает Aftonbladet.
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