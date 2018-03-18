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Названы самые популярные имена нового оружия России
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Названы самые популярные имена нового оружия России 

Российская Газета 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Минобороны РФ подвело предварительные итоги конкурса названий для трех видов нового оружия. С момента открытия голосования на сайте МО в опросе приняли участие более 45 миллионов человек, предложено свыше 150 имен.
Среди названий для боевого лазерного комплекса наибольшей популярностью пользуются "Пересвет" (36518 голосов), "Горыныч" (36114) и "Блик" (21719).
Самым популярным именем подводного беспилотника межконтинентального класса с ядерной энергетической установкой стал "Лещ" (82465 голосов). Следом за ним "Карась" (62660), "Шептун" (56177) и "Аврора" (52155).
Ракету с ядерным двигателем и неограниченной дальностью полета предложили назвать "Ватником" (623395 голосов) "Буревестником" (567119) или "Пальмирой" (542168).
Напомним, о новом оружии России 1 марта рассказал Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию. В тот же день на сайте Министерства обороны открылось интернет-голосование за имена для систем вооружения.
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