Названы самые популярные имена нового оружия России

Минобороны РФ подвело предварительные итоги конкурса названий для трех видов нового оружия. С момента открытия голосования на сайте МО в опросе приняли участие более 45 миллионов человек, предложено свыше 150 имен.

Среди названий для боевого лазерного комплекса наибольшей популярностью пользуются "Пересвет" (36518 голосов), "Горыныч" (36114) и "Блик" (21719).

Самым популярным именем подводного беспилотника межконтинентального класса с ядерной энергетической установкой стал "Лещ" (82465 голосов). Следом за ним "Карась" (62660), "Шептун" (56177) и "Аврора" (52155).

Ракету с ядерным двигателем и неограниченной дальностью полета предложили назвать "Ватником" (623395 голосов) "Буревестником" (567119) или "Пальмирой" (542168).