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Минобороны не смогло выбрать между Шептуном и Посейдоном
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Минобороны не смогло выбрать между Шептуном и Посейдоном 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Россия 24 / YouTube
Интернет-пользователи оставили на сайте Минобороны России более 4,8 миллиона голосов за то или иное название для для трех новых видов вооружения. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.
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Отмечается, что активность голосования остается стабильно высокой, однако в списке из 150 наименований появились свои лидеры. Так, для боевого лазерного комплекса сами популярными стали «Горыныч», «Пересвет» и «Блик». Крылатую ракету с малогабаритной ядерной энергетической установкой чаще всего предлагают назвать «Буревестник», «Пальмира», «Император/Монарх» и «Тишина». Самыми популярными названиями для беспилотного подводного аппарата стали «Лещ», «Карась», «Шептун», «Посейдон» и «Аврора».
Голосование продолжается, хотя изначально должно было завершиться 16 марта.
О новых видах вооружений впервые рассказал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию 1 марта. Он предложил выбрать названия трех новых видов оружия на сайте Министерства обороны. Голосование должно завершиться 16 марта.
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