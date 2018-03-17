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У США появилась новая АПЛ
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У США появилась новая АПЛ 

Рамблер 14 часов назад
Фото: navytimes.com
Военно-морской флот США пополнился новой атомной подводной лодкой USS Colorado. Церемония ее спуска на воду прошла на военно-морской подводной базе штата Коннектикут, сообщает Navy Times.
Секретарь ВМФ США Ричард Спенсер заявил, что субмарина является «чудом технологий и инноваций».
Водоизмещение Colorado 7800 тонн, длина 114,9, ширина 10,3 метра. Максимальная скорость 25 узлов. Субмарина может сражаться с подводными лодками и надводными кораблями, вести наблюдение и доставлять войска специальных операций. Она оснащена двумя револьверными пусковыми установками на шесть крылатых ракет Tomahawk каждая. Подлодка рассчитана на экипаж в 130 человек.
Это первая подводная лодка, в которой моряки используют контроллер игровой системы Xbox для маневрирования мачт.
Другие подводные лодки оснащены джойстиками. Фотонная мачта использует цифровые технологии обработки информации.
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