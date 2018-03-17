У США появилась новая АПЛ

Военно-морской флот США пополнился новой атомной подводной лодкой USS Colorado. Церемония ее спуска на воду прошла на военно-морской подводной базе штата Коннектикут, сообщает Navy Times

Секретарь ВМФ США Ричард Спенсер заявил, что субмарина является «чудом технологий и инноваций».

Водоизмещение Colorado 7800 тонн, длина 114,9, ширина 10,3 метра. Максимальная скорость 25 узлов. Субмарина может сражаться с подводными лодками и надводными кораблями, вести наблюдение и доставлять войска специальных операций. Она оснащена двумя револьверными пусковыми установками на шесть крылатых ракет Tomahawk каждая. Подлодка рассчитана на экипаж в 130 человек.

Это первая подводная лодка, в которой моряки используют контроллер игровой системы Xbox для маневрирования мачт.

Другие подводные лодки оснащены джойстиками. Фотонная мачта использует цифровые технологии обработки информации.