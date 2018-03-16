Афганистан просит у России вертолеты. Бесплатно

Кабул заинтересован в российских вертолетах Ми-17 и Ми-35, предлагает Москве поставлять их на безвозмездной основе, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в России Абдул Каюм Кочай.
"Военно-техническое сотрудничество между Афганистаном и Россией имеет давнюю и долгую историю. Афганские вооруженные силы и в наше время по большей части оснащены вооружением и оборудованием российского (советского) производства. В свое время мы у России приобретали вертолеты модификации Ми-17 и Ми-35. Некоторые из этих вертолетов находятся в рабочем состоянии, некоторые нуждаются в капитальном ремонте и (или) продлении срока эксплуатации", — сказал посол.
По его словам, афганская сторона "заинтересована в приобретении российских вертолетов вышеупомянутых модификаций, так как они показали себя в условиях Афганистана с лучшей стороны".
"В то же время у нашего правительства нет достаточных средств для приобретения этих машин, а американцы по известным вам причинам отказываются выделять соответствующие финансовые средства, как они это делали раньше… Вместе с тем считаю уместным напомнить, что американцы на бесплатной основе вооруженным силам будут поставлять вертолеты типа Black Hock. Полагаю, что и российская сторона могла бы поступить аналогичным образом, передав афганской стороне вертолеты типа Ми-35 на безвозмездной основе, так необходимые афганской армии для ведения контртеррористических операций. Подобный жест доброй воли российских властей в рамках ведения совместной борьбы против общего врага, то есть международного терроризма, несомненно, по достоинству будет оценен как общественностью двух стран, так и международным сообществом", — подчеркнул посол Афганистана.