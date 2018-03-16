Афганистан просит у России вертолеты. Бесплатно

"В то же время у нашего правительства нет достаточных средств для приобретения этих машин, а американцы по известным вам причинам отказываются выделять соответствующие финансовые средства, как они это делали раньше… Вместе с тем считаю уместным напомнить, что американцы на бесплатной основе вооруженным силам будут поставлять вертолеты типа Black Hock. Полагаю, что и российская сторона могла бы поступить аналогичным образом, передав афганской стороне вертолеты типа Ми-35 на безвозмездной основе, так необходимые афганской армии для ведения контртеррористических операций. Подобный жест доброй воли российских властей в рамках ведения совместной борьбы против общего врага, то есть международного терроризма, несомненно, по достоинству будет оценен как общественностью двух стран, так и международным сообществом", — подчеркнул посол Афганистана.

По его словам, афганская сторона "заинтересована в приобретении российских вертолетов вышеупомянутых модификаций, так как они показали себя в условиях Афганистана с лучшей стороны".