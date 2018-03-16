Атомные подлодки РФ дошли до США

Российские подлодки дошли до США

Командир дивизии атомоходов, капитан первого ранга Сергей Старшинов рассказал об операции, в ходе которой российские атомные подлодки проекта 971 «Щука-Б» дошли до баз США . Об этом сообщает «Звезда».

По словам Старшинова, подводные лодки «обозначили себя в данных районах океана» и, выполнив задачи, вернулись домой незамеченными.

«Звезда» подчеркивает, что речь идет о базах, расположенных у берегов США.

Как уточняет « Российская газета », операция проходила в 2013 году. Подлодки пришли в район Мексиканского залива и оказались на дистанции ракетного удара от базы американских субмарин.

Подлодки «Щука-Б», построенные в 1983—2001 годах, стали основным типом многоцелевых атомных субмарин российского флота. Они заменили субмарины проекта 671РТМК «Щука».

Подлодки проекта «Щука-Б» вооружены торпедно-ракетным комплексом. Торпедные аппараты 533-миллиметрового калибра могут использовать глубоководные торпеды УГСТ, электрические самонаводящиеся торпеды УСЭТ-80, крылатые ракеты C-10 «Гранат» с ядерной боевой частью и другие торпеды.