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Атомные подлодки РФ дошли до США
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Российские подлодки дошли до США 

Рамблер 16 часов назад
Командир дивизии атомоходов, капитан первого ранга Сергей Старшинов рассказал об операции, в ходе которой российские атомные подлодки проекта 971 «Щука-Б» дошли до баз США. Об этом сообщает «Звезда».
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По словам Старшинова, подводные лодки «обозначили себя в данных районах океана» и, выполнив задачи, вернулись домой незамеченными.
«Звезда» подчеркивает, что речь идет о базах, расположенных у берегов США.
Как уточняет «Российская газета», операция проходила в 2013 году. Подлодки пришли в район Мексиканского залива и оказались на дистанции ракетного удара от базы американских субмарин.
Подлодки «Щука-Б», построенные в 1983—2001 годах, стали основным типом многоцелевых атомных субмарин российского флота. Они заменили субмарины проекта 671РТМК «Щука».
Подлодки проекта «Щука-Б» вооружены торпедно-ракетным комплексом. Торпедные аппараты 533-миллиметрового калибра могут использовать глубоководные торпеды УГСТ, электрические самонаводящиеся торпеды УСЭТ-80, крылатые ракеты C-10 «Гранат» с ядерной боевой частью и другие торпеды.
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