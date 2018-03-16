Ещё
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новое российское оружие назвали угрозой всей жизни на Земле 

Lenta.ru 16 часов назад
Фото: globallookpress.com
Новый подводный беспилотник «Статус-6», который способен нести на своем борту ядерный заряд, является «кобальтовой бомбой» и может превратить целые континенты в безжизненные территории. Об этом рассказал исследователь последствий применения ядерного оружия Стивен Шварц (Stephen Schwartz) в интервью изданию Business Insider.
По словам специалиста, детонация ядерного оружия вблизи или на поверхности земли приводит к выпадению радиоактивных осадков. Во время взрыва огненное облако всасывает в себя грунт или воду, загрязняя их радионуклидами, а после частицы выбрасываются в атмосферу и разносятся на большие расстояния.
Ядерное вооружение США предназначается для уничтожения оружия массового поражения на территории противника, при этом заряды детонируют в воздухе, и поражающим фактором становится ударная волна. В результате город, над которым был произведен взрыв, будет практически полностью разрушен, однако радиоактивное загрязнение будет минимальным. В то же время, по слухам, «Статус-6» не только будет детонировать в толще воды, но и содержит кобальт-59. В результате захвата нейтронов этот изотоп будет превращаться в радиоактивный кобальт-60.
Пыль и частицы воды, содержащие кобальт-60, могут разноситься ветром на тысячи километров от эпицентра взрыва. Если «Статус-6» взорвется рядом с Вашингтоном, то радиоактивные осадки, вероятно, выпадут в Канаде и Мексике. При этом потребуется более 50 лет, чтобы интенсивность ионизирующего излучения вернулась к фоновым значениям. Согласно Шварцу, на все это время любые загрязненные территории будут непригодны для жизни. Люди, укрывшиеся под землей, при попытке выбраться на поверхность будут подвергнуты смертоносным дозам радиации.
Как пишет Business Insider, американское ядерное оружие разрабатывается для точечного поражения стратегически важных объектов с минимальным побочным ущербом.
Согласно данным американской разведки, представленным The Washington Free Beacon, новое российское оружие протестировали 27 ноября 2016 года с подводной лодки «Саров». «Статус-6» имеет дальность действия 10 тысяч километров, максимальную скорость — выше 56 узлов, глубину погружения — до километра. Оружию приписывается два главных поражающих фактора: создание цунами и радиационное загрязнение.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля554
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки119
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина116
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»404
Порошенко предложили заткнуться в ответ137
Видео
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение