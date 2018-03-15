Глава «Аэрофлота» надеется, что самолет МС-21 будет отличаться по качеству от Sukhoi Superjet

Авиакомпания «Аэрофлот» рассчитывает, что качество самолетов МС-21, которые начнут поступать в парк авиаперевозчика в 2020 году, будет отличатся от самолетов Sukhoi Superjet, сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы очень надеемся, что она (МС-21) войдет в строй с учетом всего нашего совместного опыта с авиастроителями в части Sukhoi Superjet. Машина будет по качеству другой. На самом деле эта машина (МС-21) серьезный конкурент Boeing и Airbus. И мы надеемся, что эта машина способна летать примерно на 6 тыс. км. В нашей компоновке в машине будет 16 мест бизнес-класса и 153 места эконом класса. Всего 169 мест — это машины, которые мы заказали», — сказал он.

Савельев уточнил, что МС-21 это перспективная машина. «Из узкофюзеляжных машин это машина имеет очень широкий фюзеляж. Для пассажиров там будут широкие иллюминаторы. Там большие полки. Мы ожидаем первую машину (МС-21) в 2020 году и в течение 6 лет нам должны поставить все 50 машин. По контракту эта машина должна быть сертифицирована как Sukhoi Superjet. Мы надеемся летать по всему миру на МС-21», — сказал он.

В парке «Аэрофлота» в настоящее время 230 самолетов, среди которых 41 Sukhoi Superjet, уточнил глава «Аэрофлота».

Также он сообщил, что 15 марта совет директоров рассмотрит сделку о приобретении 50 пассажирских самолетов МС-21. Позднее сделка будет одобрена на собрании акционеров компании.

Ранее сообщалось, что «Ростех» и авиакомпания «Аэрофлот» заключили контракт на поставку 50 самолетов МС-21.

Воздушные суда будут поставлены «Аэрофлоту» в лизинг дочерней компанией «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис», сумма платежей̆ и резервов на техническое обслуживание составит более $5 млрд

Первый МС-21 будет передан авиакомпании в первом квартале 2020 года, завершение поставок ожидается в 2026 году. Срок аренды каждого воздушного судна — 12 лет, с возможностью пролонгации на 2 года не более 3 раз.

Компоновка лайнера для «Аэрофлота» рассчитана на 169 пассажирских мест. На первом этапе авиакомпания будет получать воздушные суда с иностранным двигателем, но начиная с 26-го самолета, «Аэрофлот» имеет опцию получать лайнеры с новыми российскими двигателями ПД-14, которые сейчас проходят сертификационные испытания.