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Под Воронежем началась стрельба из «Градов»
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Под Воронежем началась стрельба из «Градов» 

Российская Газета 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
В Воронежской области стартовали учения мотострелковых рот общевойсковой армии Западного военного округа. Одна из главных задач маневров — подготовить подразделения к самостоятельным действиям в отрыве от основных сил, сообщили в штабе ЗВО.
В ходе тактического розыгрыша мотострелки отработают более 500 вводных задач по обнаружению и блокированию неприятеля, отражению контрударов и переходу в наступление.
— Особое внимание при проведении учений уделено поиску нестандартных решений на поле боя. В новом учебном году занятия по тактико-специальной подготовке всех уровней проводятся в двустороннем формате. Командиры взводов, командиров и рот отработают навыки по управлению приданными подразделениями и огневыми средствами поражения, — рассказал заместитель командира армией генерал-майор Тимур Трубиенко.
В маневрах задействованы более 200 военнослужащих, боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б3, 120-миллиметровые минометы "Сани", системы залпового огня "Град". Мотострелкам помогает отделение войск РХБЗ с реактивными огнеметами "Шмель".
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