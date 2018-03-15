Под Воронежем началась стрельба из «Градов» 

— Особое внимание при проведении учений уделено поиску нестандартных решений на поле боя. В новом учебном году занятия по тактико-специальной подготовке всех уровней проводятся в двустороннем формате. Командиры взводов, командиров и рот отработают навыки по управлению приданными подразделениями и огневыми средствами поражения, — рассказал заместитель командира армией генерал-майор Тимур Трубиенко.

В ходе тактического розыгрыша мотострелки отработают более 500 вводных задач по обнаружению и блокированию неприятеля, отражению контрударов и переходу в наступление.