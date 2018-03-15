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Украина жестко раскритиковала российский «Сармат»
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Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: Минобороны РФ
Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» в ближайшие годы не появится у российских военных, заявил директор украинского Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин. Об этом сообщает информационное агентство «Оборонно-промышленный курьер».
Горбулин сказал, что «откровенно обижен» недавним выступлением президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием, в ходе которого российский президент «пугал мир сказками» о новом тяжелом российском ракетном комплексе «Сармат», сравнивая его с разработанной в УССР ракетой «Воевода» (Satan, согласно номенклатуре НАТО).
По его мнению, на сегодняшний день ракетный комплекс «Сармат» представляет собой лишь масгабаритный макет, прошедший в конце 2017 года стадию бросковых испытаний. Горбулин полагает, что на вооружение новая российская ракета будет принята через четыре-пять лет. «Российским разработчикам необходимо, в том числе, провести летно-конструкторские испытания нового ракетного вооружения и протестировать ракету», — заявил он.
Директор украинского Национального института стратегических исследований заявил, что УССР было изготовлено 308 ракет «Воевода» с установленным гарантийным сроком боевого дежурства 15 лет. Поставки ракет на вооружение СССР были начаты в 1985 году, сейчас в России стоит 42 таких ракеты.
Как отметил Горбулин, в начале 2000-х годов руководство России дважды обращалась к украинской стороне с просьбой о проведении гарантийного обслуживания и продлении гарантийных сроков российских «Воевод» украинскими предприятиями (КБ «Южное» и заводом «Южмаш»). Сейчас эта функция возложена на российский «Центр Макеева», уточнил он.
Горбулин также усомнился, что в ближайшее время Россия будет готова избавиться от «Воевод». «Потому что лучше этих ракетных комплексов в мире нет. Это не моя оценка, это оценка Пентагона и Агентства по противоракетной обороне США», — добавил директор украинского Национального института стратегических исследований.
Новейшую ракету тяжелого класса «Сармат» планируется принять на вооружение в 2019-2020 годах. Работы по проекту начались в 2011 году, создаваемая ракета сменит разработанный и серийно производившийся в УССР комплекс «Воевода». В марте 2018 года заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил, что их утилизация начнется в ближайшее время.
По заявлениям разработчиков, «Сармат», несущий полезную нагрузку порядка десяти тонн, имеет дальность полета около 16 тысяч километров. Ракета способна достигать противника по баллистической траектории, проходящей через Южный полюс, а также перемещаться на сверхмалой высоте.
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