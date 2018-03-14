«Хотели воевать „Джавелинами“, а придется списанным металлоломом»

Западное оружие для ВСУ в Донбассе разочаровало Украину

США делают все, чтобы не передавать украинской армии летальное оружие — даже поставленные Киеву комплексы "Джавелин" не достанутся ВСУ. Об этом заявил украинский эксперт Дмитрий Снегирев.

Вашингтон в начале 2018 года одобрил поставки Украине противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин" под предлогом "укрепления обороноспособности" страны. Согласно официальным данным, объем первой партии составит 37 пусковых установок и около 200 ракет. Однако, по утверждению Снегирева, условия поставки "Джавелинов" таковы, что украинская армия с большой вероятностью не сумеет использовать их в реальных боевых действиях в Донбассе.

Эксперт подчеркнул, что США намерены поставить ПТРК не на Юго-восток, где идет война, а в Львовскую область, поскольку на Яворовском полигоне в этом регионе базируются американские военные. Таким образом, Штаты намерены строго контролировать использование "Джавелинов" Украиной даже после передачи их стране. Снегирев трактовал это как очередные "искусственные препятствия", которые Запад чинит для Киева в военном отношении.

По словам Снегирева, Украина с 2014 года "только и слышит от западных партнеров, что обещания". Так, США заявлениями о готовности оказать Киеву военную помощь говорят о вариантах видов оружия и его перевозки, но ключевой момент — передачу вооружения непосредственно украинским войскам — при этом даже не рассматривается под различными "причинами и обстоятельствами". В результате вместо современных американских ПТРК Украине придется воевать в Донбассе "списанным металлоломом в виде британских броневиков", резюмировал эксперт в эфире телеканала "UA: Донбасс".

Отметим, Россия негативно относится к поставкам "Джавелинов" Украине, считая, что это приведет к эскалации конфликта в Донбассе и новым жертвам. Накануне политолог Семен Багдасаров предложил ответить на поставки западного оружия Украине блокированием экспорта продуктов на основе российской нефти, в том числе горючего для украинской бронетехники.