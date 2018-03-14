Ещё
«Хотели воевать „Джавелинами“, а придется списанным металлоломом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Западное оружие для ВСУ в Донбассе разочаровало Украину 

ФБА «Экономика сегодня» 14 марта 2018
Фото: flickr.com / U.S. Department of Defense
США делают все, чтобы не передавать украинской армии летальное оружие — даже поставленные Киеву комплексы "Джавелин" не достанутся ВСУ. Об этом заявил украинский эксперт Дмитрий Снегирев.
Вашингтон в начале 2018 года одобрил поставки Украине противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин" под предлогом "укрепления обороноспособности" страны. Согласно официальным данным, объем первой партии составит 37 пусковых установок и около 200 ракет. Однако, по утверждению Снегирева, условия поставки "Джавелинов" таковы, что украинская армия с большой вероятностью не сумеет использовать их в реальных боевых действиях в Донбассе.
Эксперт подчеркнул, что США намерены поставить ПТРК не на Юго-восток, где идет война, а в Львовскую область, поскольку на Яворовском полигоне в этом регионе базируются американские военные. Таким образом, Штаты намерены строго контролировать использование "Джавелинов" Украиной даже после передачи их стране. Снегирев трактовал это как очередные "искусственные препятствия", которые Запад чинит для Киева в военном отношении.
По словам Снегирева, Украина с 2014 года "только и слышит от западных партнеров, что обещания". Так, США заявлениями о готовности оказать Киеву военную помощь говорят о вариантах видов оружия и его перевозки, но ключевой момент — передачу вооружения непосредственно украинским войскам — при этом даже не рассматривается под различными "причинами и обстоятельствами". В результате вместо современных американских ПТРК Украине придется воевать в Донбассе "списанным металлоломом в виде британских броневиков", резюмировал эксперт в эфире телеканала "UA: Донбасс".
Отметим, Россия негативно относится к поставкам "Джавелинов" Украине, считая, что это приведет к эскалации конфликта в Донбассе и новым жертвам. Накануне политолог Семен Багдасаров предложил ответить на поставки западного оружия Украине блокированием экспорта продуктов на основе российской нефти, в том числе горючего для украинской бронетехники.
ФБА «Экономика сегодня»: последние новости
"Ответит в любых условиях": Мураховский оценил значение "Авангарда" для обороноспособности РФ США прикроют Киев от скандала с ракетами КНДР Шах и мат ПРО США: ракета "Сармат" изменит стратегический расклад в мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля280
Джонсон отказался жать руку послу России169
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе35
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам56
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение