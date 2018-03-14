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Смертельный «Костерок»: В Сирии стали чаще применять ГП-25
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Смертельный «Костерок»: В Сирии стали чаще применять ГП-25 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Военнослужащие сирийских правительственных войск все чаще применяют в боях подствольные гранатометы российского производства. Еще недавно в этой горячей точке это оружие считалось "дефицитным", и его можно было увидеть лишь у бойцов элитных подразделений.
40-мм ГП-25 "Костерок" применяется в комплексе с автоматами Калашникова. В Сирии это, как правило, АК-74М. Длина его составляет 323 мм. Масса — 1,76 кг. Максимальная дальность стрельбы — 400 м. Применяется несколько типов гранат. Из них специалисты выделяют ВОГ-25П — выстрел с "подпрыгивающей" на полтора метра осколочной гранатой.
Как отмечает эксперт по сирийскому конфликту Юрий Лямин, первые подствольнники появились в арабской стране еще до начала кровавого конфликта.
"Речь идет о сравнительно небольших партиях ГП-30 и, возможно, ГП-25. В основном, они пошли на вооружение отдельных подразделений Республиканской гвардии. Ситуация стала меняться после начала российской операции, когда резко возросли масштабы помощи, — отмечает Лямин. — По всей видимости, среди прочего начались и поставки ГП-25 — они стали попадаться все чаще на фотокадрах из Сирии. Однако даже сейчас количество подствольные гранатометов в правительственных войсках остается небольшим, а потребность в таком оружии — значительная. Неудивительно, что наряду с ГП-25 в репортажах из Сирии можно видеть сирийских военных с трофейными болгарскими шестизарядными гранатометами револьверного типа MSGL, которые уже не первый год в заметных количествах поставляют боевикам иностранные покровители".
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