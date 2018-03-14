Смертельный «Костерок»: В Сирии стали чаще применять ГП-25

В Сирии снова замечены ГП-25https://t.co/BlStlGW9mw#weapons #оружие #Сирия pic.twitter.com/U9lr33e4XC— Komandante (@KomandanteS17) 14 марта 2018 г. Военнослужащие сирийских правительственных войск все чаще применяют в боях подствольные гранатометы российского производства. Еще недавно в этой горячей точке это оружие считалось "дефицитным", и его можно было увидеть лишь у бойцов элитных подразделений.

40-мм ГП-25 "Костерок" применяется в комплексе с автоматами Калашникова. В Сирии это, как правило, АК-74М. Длина его составляет 323 мм. Масса — 1,76 кг. Максимальная дальность стрельбы — 400 м. Применяется несколько типов гранат. Из них специалисты выделяют ВОГ-25П — выстрел с "подпрыгивающей" на полтора метра осколочной гранатой.