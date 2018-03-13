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Китай в этом году построит прототип ЖРД с «земной» тягой в 500 тонн
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Китай в этом году построит прототип ЖРД с «земной» тягой в 500 тонн 

ИА Синьхуа 13 марта 2018
Фото: Газета "Труд"
Пекин, 13 марта /Синьхуа/ — Китай к концу этого года построит инженерный прототип жидкостного ракетного двигателя /ЖРД/, тяга которого составит 500 тонн-силы на уровне моря. Об этом заявил депутат ВСНП, директор института No.6 Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники /CASC/ Лю Чжижан.
Новый кислородно-керосиновый ЖРД будет предназначен для первой ступени ракеты-носителя /РН/ «Чанчжэн-9» /"Великий поход-9"/, первый полет которой ожидается примерно в 2030 году.
По информации Госуправления оборонной науки, техники и промышленности КНР, проектируемая сверхтяжелая РН нового поколения «Чанчжэн-9» сможет развивать суммарную тягу 3000 тонн на уровне моря. Она позволит доставить более 100 тонн полезной нагрузки на низкую опорную орбиту или 50 тонн тонн груза на траекторию полета к Луне.
По массе полезной нагрузки «Чанчжэн-9» будет сравнима с американской РН «Сатурн-5». Китайская сверхтяжелая ракета, возможно, будет использоваться для осуществления пилотируемой посадки на Луну и реализации проекта зондирования Марса и дальнего космоса, пояснил Лю Чжижан.
В настоящее время в корпорации CASC интенсивно разрабатываются маршевые кислородно-керосиновый и водородно-кислородный ЖРД тягой в 500 и 200 тонн, которые будут установлены, соответственно, в первой и второй ступенях «Чанчжэн-9». В частности, проектирование основных узлов маршевого двигателя для первой ступени ракеты уже завершено, проинформировал Лю Чжижан.
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