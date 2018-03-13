Сербия сделала ставку наразвитии беспилотной авиации

В начале марта, во время Второго авиационного саммита стран юго-восточной Европы (SEAS) в Белграде, были представлены три новых сербских беспилотных летательных аппарата. Их производителем является частное предприятие Composite Technology Team (CTT) из столицы страны.

Занимающаяся деятельностью в сфере БПЛА с 2006 года, компания CTT специализируется на исследовании и развитии применения современных, супер легких композитных материалов, а также проектировании, производстве и сертификации композитных конструкций и изделий для авиационной промышленности. Одним из БПЛА, представленных на саммите, был «псевдоспутник» PUPIN, предназначенный для операций на сверхбольшой высоте (HAPS), и названый так в честь американского физика Михайло Пупина. Он питается от солнечной энергии, достигает высоты 20 км и может находиться в воздухе несколько месяцев. БПЛА приспособлен для несения различного рода полезной нагрузки, в том числе телекоммуникационного оборудования, систем наблюдения и распознавания целей. Сербское частное предприятие находится в поиске крупных партнеров из авиакосмической отрасли, при этом оно является одной из всего пяти компаний в мире, которые в настоящее время работают над технологией HAPS. Планы компании предусматривают незамедлительное начало испытаний БПЛА PUPIN для того, чтобы убедиться в правильности концепции и продолжить дельнейшее развитие для выполнения различных гражданский и военных задач. Двумя другими, реализуемыми в настоящее время компанией CTT проектов беспилотников, получивших названия серии NT в честь сербско-американского ученого Николы Теслы , являются NT155 (класс MALE) и NT161. Во время проведения SEAS беспилотный летательный аппарат NT155 был представлен в виде модели. Его целью являлось решение проблем, возникающих во время разработки БПЛА такого класса. Он представляет собой полностью композитную конструкцию, с улучшенной аэродинамикой, малым собственным весом и большой прочностью. Он способен нести на консолях под крыльями вооружение, разведывательное оборудование и дополнительные топливные баки. По расчетам конструкторов, NT155 будет иметь максимальный взлетный вес 1000 кг, развивать крейсерскую скорость 140 км/ч и располагать временем полета, превышающим 16 часов.

В свою очередь NT161 был спроектирован с использованием опыта, полученного по время разработки разведывательного БПЛА NT150, который совершил первый полет в 2006 году и был в списке оферт компании CTT до момента продажи проекта швейцарской UVS Group в 2012-м.

NT161 — модульный БПЛА, который может использоваться для выполнения разнообразных миссий, в зависимости от установленного на нем оборудования — интегрированной авионики, камер, топливных баков, парашютной спасательной системы и аккумуляторов. NT161 оснащен силовой установкой мощностью 20 л.с., имеет максимальный взлетный вес 85 кг, крейсерскую скорость 120 км/ч, может брать на бот полезную нагрузку массой до 25 кг. Своей первый полет он должен совершить до конца этого года.