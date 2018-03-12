Названа причина утилизации «Сатаны»

Военный эксперт назвал одну из причин утилизации ракет «Сатана»

"Одной из причин стало то, что нам пришлось переводить на свои силы производство некоторых комплектующих ракеты… Поскольку производства некоторых комплектующих на территории нашей страны не было, восстанавливать его смысла не имеет: пришлось бы вкладывать большие деньги в восстановление производства компонентов, которые уже не являются современными", — сказал Мураховский. Ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявил в интервью газете "Красная звезда", что военное ведомство в ближайшее время начнет утилизацию ракет "Воевода", на смену которым придут МБР "Сармат". Крупный разработчик ракетно-космической техники украинское КБ "Южное" ранее занималось работами по продлению сроков эксплуатации комплексов "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана").

По его словам, есть также физический предел сроков, за которыми ракету уже эксплуатировать нельзя. В том числе герметичные емкости, в которых находится жидкое топливо, на котором запускается ракета, могут со временем прийти в негодность.

Ракетный комплекс "Воевода" с "тяжелой" ракетой РС-20В был поставлен на боевое дежурство в конце 1980-х годов. На сегодняшний день МБР РС-20В остается самой мощной из всех российских МБР и, несмотря на свой солидный ракетный "возраст", по-прежнему является эффективной в условиях развертывания эшелонированной системы противоракетной обороны.

По технологическому уровню "Воевода" не имеет аналогов среди отечественных и зарубежных боевых ракетных комплексов. Он обладает высокой степенью технической надежности и боевой готовности, позволяющей обеспечить различные варианты его боевого применения, в том числе и при проведении пусков ракет в условиях ответного ядерного удара.