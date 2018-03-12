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США пытались сорвать контракт РФ с Индонезией
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США пытались сорвать подписание контракта на поставку Су-35 Индонезии — Кожин 

ТК «Звезда» 12 марта 2018
Фото: Минобороны РФ
Индонезия подвергалась давлению со стороны США при подготовке контракта на поставку Су-35, сообщил впомощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин.
США пытались сорвать контракт на поставку российских истребителей Су-35 Индонезии, сообщил Кожин в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы признательны военно-политическому руководству Индонезии за их твердую позицию, которую они не побоялись открыто заявить, в том числе американским партнерам», — подчеркнул помощник президента РФ.
По словам Кожина, контракт на поставку самолетов подготавливался в течение двух лет, что связано с совершенствованием законодательства в Индонезии. При этом, когда все было готово, на сцену вышли американские партнеры и оказали беспрецедентное давление на индонезийскую сторону, чтобы этого контракта не состоялось.
Кожин подчеркнул, что несмотря на это, контракт подписан и Россия приступает к его исполнению.
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