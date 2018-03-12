Ещё
Названы сроки поставки Турции С-400
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Контракт на поставку С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года 

ТАСС 12 марта 2018
Фото: ТАСС
Контракт на поставку комплексов С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин.
"Турецкая сторона выражала желание ускорить его выполнение [контракта на поставку С-400], здесь мы нашли оптимальный вариант, пошли навстречу с тем, чтобы ускорить выполнение контракта, начало выполнения — это, думаю, где-то начало 2020 года", — сказал Кожин.
Он также признал, что западные санкции против России осложняют продажу отечественного вооружения, однако российская сторона готова к работе в трудных условиях и поставляет военной техники в другие страны больше, чем планировалось.
"…Подумаешь санкции! Так нельзя говорить. Это серьезный вызов, серьезная проблема, другое дело, что мы знаем, как с этим бороться", — сказал Кожин. По его словам, итоги 2017 года доказывают, что РФ успешно работает и в условиях санкций.
Помощник президента РФ отметил, что планы по поставкам вооружений "никак не корректируются". "На этот год они примерно такого же порядка, причем, в прошлом году портфель заказов не уменьшился — он порядка $45 млрд, подписано новых контрактов на сумму более [$] 16 млрд ", — сообщил Кожин.
ТАСС: последние новости
СМИ: решение о поставках американских ПТРК Украине является ошибочным Киев подтвердил возможность наличия в ракетах КНДР компонентов украинского производства Шойгу: боевые роботы для армии могут пойти в серийное производство в этом году
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России174
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям164
Атомные подлодки РФ дошли до США121
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео332
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле298
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение