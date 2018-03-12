Названы сроки поставки Турции С-400

Контракт на поставку С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года

"Турецкая сторона выражала желание ускорить его выполнение [контракта на поставку С-400], здесь мы нашли оптимальный вариант, пошли навстречу с тем, чтобы ускорить выполнение контракта, начало выполнения — это, думаю, где-то начало 2020 года", — сказал Кожин. Контракт на поставку комплексов С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин

"…Подумаешь санкции! Так нельзя говорить. Это серьезный вызов, серьезная проблема, другое дело, что мы знаем, как с этим бороться", — сказал Кожин. По его словам, итоги 2017 года доказывают, что РФ успешно работает и в условиях санкций. Он также признал, что западные санкции против России осложняют продажу отечественного вооружения, однако российская сторона готова к работе в трудных условиях и поставляет военной техники в другие страны больше, чем планировалось.

Помощник президента РФ отметил, что планы по поставкам вооружений "никак не корректируются". "На этот год они примерно такого же порядка, причем, в прошлом году портфель заказов не уменьшился — он порядка $45 млрд, подписано новых контрактов на сумму более [$] 16 млрд ", — сообщил Кожин.