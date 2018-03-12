Что сделают с ракетами «Воевода»

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Минобороны в ближайшее время начнет утилизировать ракеты «Воевода» 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Минобороны России в ближайшее время начнет утилизацию межконтинентальных баллистических ракет "Воевода" (на Западе известна как "Сатана"), на смену которым придут МБР "Сармат", заявил в понедельник в интервью газете "Красная звезда" заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
"На вооружении Российской армии есть жидкостная тяжелая ракета, которая имеет достаточно серьезную энергетику и позволяет выводить большой объем нагрузки. Про эту стратегическую ракету все хорошо наслышаны, и у нас она прозвана "Воевода", а на Западе ее называют "Сатана". Она разработана еще в середине 1980-х годов и стоит на боевом дежурстве, но время проходит, технологии двигаются вперед, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнем утилизировать эту ракету", — сказал он.
Ракетный комплекс "Воевода" с "тяжелой" ракетой РС-20В был поставлен на боевое дежурство в конце 1980-х годов. На сегодняшний день МБР РС-20В остается самой мощной из всех российских МБР и, несмотря на свой солидный ракетный "возраст", по-прежнему является эффективной в условиях развертывания эшелонированной системы противоракетной обороны.
По технологическому уровню "Воевода" не имеет аналогов среди отечественных и зарубежных боевых ракетных комплексов. Он обладает высокой степенью технической надежности и боевой готовности, позволяющей обеспечить различные варианты его боевого применения, в том числе и при проведении пусков ракет в условиях ответного ядерного удара.
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