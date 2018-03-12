Ещё
Россия проведет пуски ракет у берегов Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Навигацию у берегов Сирии закрыли из-за российских ракетных стрельб 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Корабли Военно-морского флота России в понедельник могут провести пуски ракет из акватории восточного Средиземноморья у побережья Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на международное извещение для авиационного персонала NOTAM и навигационное предупреждение для мореплавателей.
В сообщении говорится о проведении «испытательных ракетных пусков» в период с 8:00 до 18:00 мск и указаны координаты закрытого района.
Агентство уточняет, что на данный момент в Средиземном море находятся около 15 российских боевых кораблей и судов обеспечения. Среди них — фрегат «Адмирал Григорович», на борту которого размещаются крылатые ракеты «Калибр».
Россия проводила в Сирии операцию против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) с сентября 2015 года по запросу Дамаска. 11 декабря 2017-го президент России Владимир Путин распорядился начать вывод войск из Сирии.
Lenta.ru: последние новости
Минобороны раскрыло возможности новейшей ракеты «Сармат» Российские ВКС запустили гиперзвуковую ракету «Кинжал» Пентагон допустил возможность уничтожения России подлодками
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии откровенно высказались о Порошенко279
Ремонт для Киркорова взбесил россиян403
На Первом канале прояснили ситуацию с Андреевой37
«Евровидение-2018»: Россия возвращается53
В ЦРУ готовят ответ на новое оружие России275
Видео
00:13
Автор «оптической иллюзии» с семечками оболванил публику
Интернет
02:17
Путин рассказал о «захвате» самолета перед ОИ-2014
Политика
04:00
Ширвиндт раскрыл настоящую причину смерти Гурченко
Шоу-бизнес
00:27
«С ума сошли?» Путин исключил возврат Крыма Украине
Политика В мире
03:51
Страны Европы выступили против «Северного потока-2»
Экономика
00:48
Путин принял обстрел своего вертолета в Чечне за салют
Политика
01:32
Циркачи бросили голодных медведей на улице
Общество
00:16
Одноклассник Путина объяснил фразу «мочить в сортире»
Политика
00:29
Путин вспомнил историю о крысе в подъезде
Политика
00:59
Путин объяснил гибель подлодки «Курск»
Политика Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение