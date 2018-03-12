Россия проведет пуски ракет у берегов Сирии

Навигацию у берегов Сирии закрыли из-за российских ракетных стрельб

Корабли Военно-морского флота России в понедельник могут провести пуски ракет из акватории восточного Средиземноморья у побережья Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на международное извещение для авиационного персонала NOTAM и навигационное предупреждение для мореплавателей.

В сообщении говорится о проведении «испытательных ракетных пусков» в период с 8:00 до 18:00 мск и указаны координаты закрытого района.

Агентство уточняет, что на данный момент в Средиземном море находятся около 15 российских боевых кораблей и судов обеспечения. Среди них — фрегат «Адмирал Григорович», на борту которого размещаются крылатые ракеты «Калибр».