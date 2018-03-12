Россия показала «убийцу авианосцев»

Гиперзвуковое оружие, о котором объявил Владимир Путин в послании, многие западные критики объявили не более чем компьютерной графикой. В воскресенье Минобороны впервые продемонстрировало ракету высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал», которая, по мнению экспертов, покушается на уязвимость такой святыни американской военной мощи, как авианосцы.

В ночь на 11 марта Минобороны России впервые показало реальный облик ракеты гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал» и ее запуск. Учебно-боевой пуск ракеты выполнил истребитель-перехватчик МиГ-31 ВКС, стартовавший с аэродрома в Южном военном округе.

Пуск прошел в штатном режиме, и гиперзвуковая ракета поразила обозначенную ей цель на полигоне.

«В ходе пуска гиперзвуковой ракеты были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал», — отметили в Минобороны.

Путин вам не Трамп Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию 1 марта показал ряд новых прорывных российских вооружений, которые позволят России обеспечить максимальную обороноспособность, а также возможность нанесения в случае атаки противника ответных ударов, которые преодолеют любые оборонительные системы и достигнут целей. Среди представленного было и гиперзвуковое оружие, в частности комплекс «Кинжал», который ранее никогда и нигде не упоминался и не демонстрировался.

Новейшее вооружение Путина оказалось до такой степени ультимативным и неожиданными для всего мира, что многие просто отказались верить в их существование. Ведущие западные СМИ, эксперты, политики и военные поспешили назвать новое оружие компьютерной графикой, нарисованной специально для президентского послания.

Вот только в случае с новым видео Минобороны такой фокус уже не пройдет. На опубликованной записи отчетливо виден как облик ракеты, так и ее полет на гиперзвуковой скорости после сброса с носителя.

«Некоторые думают, что мы их дурачим. Они просто не понимают нашу систему, что когда у нас верховный главнокомандующий выходит и говорит, он не разбрасывается словами. Значит это имеет место быть, и никаких сказок, никаких фантазий, никакого блефа. Это не Дональд Трамп, который говорит, что у него в кабинете стоит большая красная кнопка, больше, чем у Ким Чен Ына. Это два разных типа лидера», — заявил Леонков газете ВЗГЛЯД. Родство с «Искандером» Военный эксперт Алексей Леонков считает, что это видео направлено в том числе на то, чтобы наглядно продемонстрировать, что заявленное оружие реально существует, а не является компьютерной графикой.

«Кинжал» — это высокоточный гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, который способен нести как конвенционный, так и ядерный заряд. Основным его элементом является гиперзвуковая аэробаллистическая ракета, дальность поражения которой составляет свыше 2 тыс. км. Максимальная скорость превышает скорость звука в 10 раз, что соответствует 10 числам Маха (на высоте в 11 км это примерно 10,6 тыс. км/ч, а у поверхности Земли — примерно 12 тыс. км/ч), а развить ее маршевый двигатель позволяет за несколько секунд. При этом на подобной огромной скорости ракета способна маневрировать на всем участке полета.

Ракета предназначена для поражения как наземных, так и морских целей. На нее устанавливается всепогодная головка самонаведения, которая обеспечивает высокую точность, а также возможность поражения целей в любое время суток и при любых климатических условиях.

Подобная ракета была продемонстрирована впервые. Стоящая с 2016 года на вооружении крылатая ракета Х-32, предназначенная для уничтожения наземных целей, немного не дотягивает до гиперзвуковой скорости (3,5 — 4,6 махов вместо необходимых 5 или более), а также имеет дальность до 1 тыс. км. Находящийся в разработке «Циркон» — это гиперзвуковая ракета морского базирования с радиусом действия лишь в 400 км и несколько меньшей, чем у «Кинжала» скоростью (примерно 8 махов).

Алексей Леонков отметил, что ракета «Кинжала» похожа на ракету 9М723 комплекса «Искандер-М», которую называют квазибаллистической, и не исключил, что именно она послужила основой для нового комплекса.

Главное преимущество «Кинжала» — неуязвимость «Основное преимущество «Кинжала» — это возможность поражения хорошо защищенных целей», — рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Антон Лавров. «Дозвуковую Х-101 могут поражать современные средства ПВО. А удары „Кинжала“ сейчас неотразимы, так как их ракеты неуязвимы для любых современных средств ПВО и ПРО», — подчеркнул он. Кроме того, еще когда создавалась ракета Х-101, встал вопрос между двумя вариантами крылатых ракет. Большой дальности (свыше 5 тыс. км) и малой заметности, но без гиперзвука, то есть, собственно, Х-101, или же гиперзвуковой с радиусом около 2 тыс. км. Выбор был сделан в пользу дальности и незаметности, возможно не в последнюю очередь и из-за дороговизны и сложности гиперзвукового проекта. Возможно, именно те наработки и легли в основу комплекса «Кинжал».

Леонков пояснил, что возможность перехвата новой ракеты исключается благодаря ее скорости подлета к цели, маневрированию и возможности выбрать наиболее эффективный угол атаки.

«Есть два способа сбивания воздушных целей — на встречном курсе и вдогонку. На встречных курсах такую маневрирующую ракету поразить сложно. Если говорить о современных ЗРК, то их ракеты, если на встречном курсе ошибаются, то дальше летят вдогонку цели. Но чтобы отправиться вдогонку «Кинжалу» нужно, чтобы ваша противоракета мало того, что маневрировала, она должна развивать скорость как минимум в 15 чисел Маха. А такого ни у кого в мире нет», — отметил эксперт, добавив также, что характеристики ракеты обеспечивают огромную быстроту реакции на действия противника.

Российский «убийца авианосцев» Минобороны, как ранее и Путин, отметило, что новая система не имеет аналогов в мире. Наиболее активно созданием гиперзвукового оружия занимается Китай, вкладывая в это десятки, а то и сотни миллиардов долларов. В частности, он проводит испытания подобной ракеты класса «воздух-воздух» с дальностью чуть менее 500 км, способную маневрировать в полете. США же уже признавали утрату преимущества и даже отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и КНР. У Пентагона нет в настоящее время четкой программы по разработке гиперзвуковых ракет или для борьбы с ними, признавали американские СМИ со ссылкой на доклад ВВС. На преодоление этого отставания американское военное ведомство просит у руководства страны 120 млн долларов.

«Это в первую очередь противокорабельный комплекс. Главная его задача — быстро выйти в район пуска и запустить ракету, чтобы поразить корабли-носители ракетного оружия, такие как эсминцы класса «Арли Берк», ударные крейсера типа «Тикондерога» или даже авианосцы. В зависимости от боевой части, которая там будет установлена, проникающего типа или более мощная ядерная, цели могут разниться», — отметил Леонков. «Это комплекс действительно кинжального типа, который одним ударом выводит целый корабль из строя. Ракета будет стартовать вне зоны ПВО, а когда достигнет своих скоростных параметров, то эта зона для нее уже не будет иметь значения», — добавил эксперт. При всех своих преимуществах «Кинжал» — это очень дорогостоящее оружие. Эксперты полагают, что он дороже обычных крылатых ракет, но не дороже баллистических ядерных. Примерно на уровне «Искандера». Какие же задачи может позволить решать данный комплекс?

По словам Леонков, комплекс «Кинжал» позволяет, например, сорвать развертывание сил флота для нанесения ударов по нашей территории.

«Понятно, что если будет производиться, то на максимальной удаленности от зоны применения наших средств береговой обороны, чтобы обеспечить безопасность. Представьте себе военачальника, который разворачивает группировку, но такой безопасности у нее нет, в любой момент может быть удар, который лишит его важных элементов флота, и он не выполнит задачу. В таких условиях производить какие-либо наступательные действия с помощью ВМС представляется весьма спорным и затруднительным», — указал собеседник.

Леонков не исключил и использования «Кинжала» по наземным целям, ведь если решен вопрос прицеливания по кораблям, то и по земле стрелять он сможет. «Но нужно понимать, что это боеприпас стратегического назначения и применять его куда попало нельзя. Это должны быть особо важные объекты военной инфраструктуры, например, стартовые позиции ракет, штабы, пункты управления, пункты связи, также можно применять по аэродромам, военно-морским базам, разрушать логистику, железнодорожные узлы», — объяснил он.

Антон Лавров также считает, что «Кинжал» направлен именно на борьбу с авианосцами. «Это его максимальная польза. Отразить массированные удары крылатыми ударами по наземным целям и без гиперзвука проблематично, а вот борьба с авианосными ударными группами — это для нас задача достаточно сложная», — подчеркнул он. «Кинжал» перекроет восточное и северное побережья

«Обычно такого рода испытания идут в течение года. Зависит от той программы испытаний, которая поставлена. Если говорить о развертывании, то МиГ-31 у нас есть, после модернизации, когда получили буковки «БМ», они были переоборудованы в том числе и под носители таких ракет», — отметил Леонков. «Если брать аэродромы базирования МиГ-31, то они на направлениях, где есть наибольшие опасения внезапного нанесения удара — западное, восточное, южное. Специфика работы по морским объектам может переместить их поближе к нашим морским границам, чтобы время взлета и нанесения удара были максимально сокращены», — указал он. Несмотря на то, что про «Кинжал» никому не было известно, он не просто находится в разработке, а даже уже есть в российских ВС. С 1 декабря этот комплекс встал на боевое дежурство в Южном военном округе, заявил Владимир Путин. Главнокомандующий ВКС России Сергей Суровикин позднее уточнил, что «Кинжал» встал на опытно-боевое дежурство в одном из авиационных формирований, и сейчас идет отработка «основ его боевого применения». Иными словами, система поставлена в войска, однако проходит последние, полевые тесты.

В свою очередь Лавров полагает, что после полномасштабного внедрения в войска «Кинжал», в первую очередь, перекроет восточное и северное побережья. Именно там наиболее важна работа по морским целям, и новый комплекс будет максимально эффективен.

Эксперты сошлись во мнении, что вряд ли данную ракету отправят на испытания в Сирию, так как в этом просто нет смысла — никакой разницы с полигоном не будет. Ракета недешевая, в Сирии просто нет таких объектов, которые бы стоило с помощью нее уничтожать, разве что для демонстрации реального существования ракеты, отметили они. Самолет от создателя «Бурана»

Как президент, так и военное ведомство отмечали, что частью комплекса является носитель ракеты — модернизированная версия самолета МиГ-31. Почему же был выбран именно этот самолет?

«МиГ-31 позволяет разгонять эту ракету до необходимых для старта скоростей. Скорее всего, для того чтобы включился гиперзвуковой двигатель, ее надо предварительно разогнать до сверхзвуковой скорости. Такое решение позволяет отказаться от ускорителя и уменьшить габариты ракеты, а ускорителем выступает сам самолет», — предположил Лавров. «Плюс его грузоподъемность и внешняя поддержка позволяет нести такую крупногабаритную ракету. Даже на него больше одной не подвесить. Например, на Су-57 не факт, что ее можно будет подвесить из-за массогабаритных показателей», — отметил эксперт. МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик. Он был первым советским боевым самолетом четвертого поколения. На вооружении стоит с 1981 года, в 2000-х годах началась его модернизация, первый ее этап завершился в 2008 году. Самолет способен выполнять задачи на различных высотах — от предельно малых до больших (его практический потолок составляет 20 км), а его дальность составляет 1,5 тыс. км или 3 тыс. с двумя подвесными топливными баками (с дозаправкой в воздухе она вырастает и вовсе до 5 тыс. км).

Более того, как подчеркнул Леонков, МиГ-31 — это самолет, у которого модернизационный потенциал израсходован до конца. «Участие в его создании принимал Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский — известный конструктор „Бурана“. Когда МиГ-31 создавали, в него закладывались параметры, чтобы сделать его суборбитальным перехватчиком. Самолет должен был подниматься на гораздо большую высоту и с гораздо большими скоростями — порядка 7 тыс. км/ч, на это была рассчитана его конструкция и корпус. Но это не реализовалось из-за того, что не было двигателя, который бы позволил самолету развивать подобную скорость. При желании наша промышленность сможет вернуться к проработке такой силовой установки», — рассказал собеседник.

В качестве еще одной платформы для «Кинжала» называли новейший истребитель пятого поколения Су-57, который еще находится в стадии испытаний. «У него есть два закрытых бомбовых отсека, которые располагаются внутри самолета, что помогает ему быть менее радиозаметным. Если параметры этой ракеты и бомбового отсека будут соответствовать, то он сможет взять одну или две таких ракеты», — отметил Леонков. «У Су-57 основное назначение — это скрытность и решение специфических задач. Это позволило бы применять „Кинжал“ для скрытого удара по противнику: вход в какую-то зону, чтобы противник не обнаружил носитель, а потом запуск ракеты и уход из этой зоны», — добавил он.