«Пентагону не позавидуешь». «ответ» США на оружие РФ

«Пентагону не позавидуешь». Военный политолог об «ответе» США на оружие РФ

"Мы следим за этим очень внимательно, как и наши коллеги в Министерстве обороны. И американцы могут быть уверены, что мы хорошо разбираемся в российских программах в сфере вооружений", — заявил он. Комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства рассказал о новых видах российского оружия, Помпео заявил, что в его речи ЦРУ не удивило "буквально ничего".

Помпео подчеркнул, что в случае совершенствования систем вооружений Россией или Китаем от США требуется обеспечить наличие адекватного ответа.

Ранее Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о создании в России новых видов оружия, в том числе крылатой ракеты с ядерной силовой установкой и ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком. Глава государства также сообщил, что в состав Стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".