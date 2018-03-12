Ещё
«Пентагону не позавидуешь». «ответ» США на оружие РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Пентагону не позавидуешь». Военный политолог об «ответе» США на оружие РФ 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: AFP 2018 / Jim Watson
Соединенные Штаты найдут защиту от нового российского оружия, заявил глава ЦРУ Майк Помпео в эфире телеканала Fox News.
Комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства рассказал о новых видах российского оружия, Помпео заявил, что в его речи ЦРУ не удивило "буквально ничего".
"Мы следим за этим очень внимательно, как и наши коллеги в Министерстве обороны. И американцы могут быть уверены, что мы хорошо разбираемся в российских программах в сфере вооружений", — заявил он.
Помпео подчеркнул, что в случае совершенствования систем вооружений Россией или Китаем от США требуется обеспечить наличие адекватного ответа.
Ранее Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о создании в России новых видов оружия, в том числе крылатой ракеты с ядерной силовой установкой и ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком. Глава государства также сообщил, что в состав Стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".
В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин высказал мнение, что на сегодня отрыв России в военно-технической области недосягаем для США.
"Вне всякого сомнения, те вооружения, о которых рассказал наш президент, привели в шок все ведущие государства и, прежде всего, США. Конечно, они сегодня в поиске альтернативных вариантов, которые бы смогли нейтрализовать тот комплекс вооружений, который был продемонстрирован. Но при этом надо понимать, что отрыв России в этих видах вооружений составляет 10-15 лет, к тому же надо учитывать фразу президента о том, что пока они будут искать эффективные варианты, "наши ребята еще что-то придумают". Так что сегодня, конечно, не позавидуешь Пентагону. Да, у них есть направления, перспективные формы, которые они хотели бы развивать, чтобы усилить Вооруженные силы США. Но все это делается не так быстро. И тот прорыв в военно-технической области, в который ушла Россия, конечно, сегодня для Соединенных Штатов Америки недосягаем. Но нам нельзя успокаиваться. Надо продолжать работать над совершенствованием обороноспособности своего государства", — сказал Андрей Кошкин.
РИА Новости: последние новости
Афганистан напомнил, что Россия "могла бы поставить вертолеты бесплатно" Военный эксперт: поставка Украине Javelin не поможет США Швейцарский танкист рассказал, когда Запад сможет создать аналог "Арматы"
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля240
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе34
Джонсон отказался жать руку послу России104
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам48
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение