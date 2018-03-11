Запуск «ракеты Путина» показали на видео

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Опубликовано видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» 

РИА Новости 11 марта 2018
Минобороны России опубликовало видео учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал", запись выложена на канале ведомства в YouTube.
Ранее в Минобороны сообщили, что экипаж МиГ-31 ВКС, вылетевший с аэродрома в Южном военном округе, выполнил успешный пуск гиперзвуковой ракеты, поразившей заданную цель на полигоне. В ведомстве отметили, что по итогам пуска удалось подтвердить технические характеристики "Кинжала".
О новой гиперзвуковой ракете впервые рассказал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он отметил, что новое оружие гарантирует преодоление всех существующих систем противовоздушной и противоракетной обороны и способно доставлять к цели ядерные и обычные боезаряды.
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