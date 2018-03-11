Опубликовано видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Минобороны России опубликовало видео учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал", запись выложена на канале ведомства в YouTube.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипаж МиГ-31 ВКС, вылетевший с аэродрома в Южном военном округе, выполнил успешный пуск гиперзвуковой ракеты, поразившей заданную цель на полигоне. В ведомстве отметили, что по итогам пуска удалось подтвердить технические характеристики "Кинжала".