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Опубликовано видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
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Опубликовано видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» 

РИА Новости 3 часа назад
Минобороны России опубликовало видео учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал", запись выложена на канале ведомства в YouTube.
Ранее в Минобороны сообщили, что экипаж МиГ-31 ВКС, вылетевший с аэродрома в Южном военном округе, выполнил успешный пуск гиперзвуковой ракеты, поразившей заданную цель на полигоне. В ведомстве отметили, что по итогам пуска удалось подтвердить технические характеристики "Кинжала".
О новой гиперзвуковой ракете впервые рассказал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он отметил, что новое оружие гарантирует преодоление всех существующих систем противовоздушной и противоракетной обороны и способно доставлять к цели ядерные и обычные боезаряды.
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