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США призвали РФ к срочным переговорам
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В сенате США призвали к переговорам с РФ после слов Путина о новом оружии 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Группа сенаторов обратилась к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать диалог с Москвой после заявлений президента России Владимира Путина о новом оружии.
"Стратегический диалог между США и Россией стал актуальнее после публичного выступления президента (России Владимира) Путина 1 марта, когда он упомянул о нескольких новых видах ядерного вооружения, которые Россия, как сообщается, разрабатывает, включая крылатую ракету и ядерный подводный беспилотник. Сейчас они не ограничены договором СНВ-3 и дестабилизируют (ситуацию), если будут развернуты", — говорится в письме, которое подписали демократы Джефф Меркли, Дайан Файнстин, Эдвард Марки и независимый сенатор Берни Сандерс.
В заявлении сенаторов также отмечается, что представленные Путиным новые виды вооружения, в частности, крылатая ракета и ядерный подводный беспилотник, не подпадают под действие договора СНВ-3, поэтому США необходимо начать переговоры с Россией для обновления этого соглашения.
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