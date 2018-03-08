В НАТО заявили о «последствиях» для Турции покупки С-400

Генерал НАТО: С-400 в Турции будет представлять огромный вызов для систем альянса

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 "Триумф", закупаемый Анкарой Москвы , будет представлять огромный вызов для систем вооружений НАТО , находящихся на территории Турции . Об этом заявил в среду в интервью группе журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС , руководитель Военного комитета Североатлантического альянса чешский генерал Петр Павел , находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне.

"Все еще сохраняется военная оценка, которая заключается в том, что С-400 не совместима с интегрированной системой НАТО. Поэтому, если система в конце концов будет приобретена, она должна будет [эксплуатироваться Анкарой] как обособленная [единица]. Но даже как неинтегрированная [система] она будет представлять огромный вызов для всех средств НАТО на турецкой территории. Турция, естественно, вольна выбирать оборудование, но у любого решения, будь оно личное или государственное, есть последствия", — заявил Павел.

Корреспондент ТАСС попросил его пояснить, что именно имеется в виду, о какого рода вызове идет речь. "Я вам приведу простой пример. С-400 — это чрезвычайно высокотехнологичная система, причем не только в плане ракет, но и [в плане] радиолокационной станции захвата цели и радиолокационной станции наведения ракеты на цель. Ценность системы кроется в [ее] базе данных, а база данных будет составляться на территории страны — члена НАТО, на которой будут находиться средства альянса", — ответил военачальник.

"Эту систему невозможно продать, как автомат Калашникова. "Калашников" может быть использован на следующий день или даже в следующий час [после продажи] даже неподготовленным лицом. В случае с такой системой, как С-400, должна прибыть команда российских экспертов, чтобы помочь установить ее и ввести в эксплуатацию, наполнить [ее] базу данных. И сложно себе представить, что эксперты НАТО будут находиться в России пару месяцев и наполнять базу данных, равно как сложно себе представить, что российские эксперты будут находиться в Турции и наполнять российскую систему данными НАТО", — подчеркнул Павел.

"Последнее, что мы знаем [про намерение Анкары приобрести С-400]: контракт был подписан, выработан график поставки первых двух систем, а затем, потенциально, еще две будут изготовлены в Турции", — добавил глава Военного комитета НАТО.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция стала первым государством — членом НАТО, которое получает от России С-400, количество поставляемых ЗРК официально не уточнялось.