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США опасаются новых ракетных разработок России
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США опасаются новых ракетных разработок России и Китая 

РИА Новости 6 марта 2018
Фото: Sputnik / Денис Асланов
Военная разведка США считает разработку новых баллистических и крылатых ракет Россией и Китаем основной угрозой в сфере новых военных технологических разработок, говорится в показаниях конгрессу директора Разведывательного управления министерства обороны США генерала Роберта Эшли.
"Ведущие военные державы продолжат делать ставку на разработку более совершенных баллистических и крылатых ракет. Народная освободительная армия Китая разрабатывает и размещает многочисленные современные наземные ракеты дальнего радиуса действия и противокорабельные ракеты, некоторые из которых могут развивать сверхзвуковую скорость… Россия заявила о разработке нового класса сверхзвуковых планирующих аппаратов, которые позволят российским стратегическим ракетам преодолевать системы ПРО", — сказано в документе.
Ранее в ходе послания президента России Владимира Путину Федеральному собранию были продемонстрированы кадры испытания новейшего гиперзвукового ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком.
По словам Путина, такая система способна поражать цели на межконтинентальной глубине с гиперзвуковой скоростью и высокой точностью, с возможностью глубокого маневра как по высоте, так и по курсу, с возможностью обхода рубежей перехвата. Глава государства подчеркнул, что таких систем вооружения сейчас нет ни у одной страны мира.
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