В США ожидают появления космического оружия в России

В Нацразведке США ожидают скорого появления космического оружия в России и Китае

В Нацразведке США ожидают появления российского и китайского противоспутникового оружия как средства борьбы с американскими вооружёнными силами. Об этом заявил глава ведомства Дэниэл Коутс.

«Россия и Китай продолжают добиваться создания противоспутникового оружия как средства борьбы с американскими вооружёнными силами и союзниками Соединённых Штатов. Эти страны нацелены на создание антикосмического оружия, которое можно будет использовать в случае потенциального конфликта в будущем», — приводятся слова Коутса в докладе по итогам его выступления перед конгрессом.

По данным разведслужбы, российские и китайские противоспутниковые технологии могут быть приняты на вооружение уже «в ближайшие несколько лет».

Ранее в Нацразведке США заявили о предстоящих угрозах со стороны спецслужб России и Китая.