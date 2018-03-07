Зачем США продают Киеву гигантские снайперские винтовки?

Почему администрация Трампа продает Украине гигантские снайперские винтовки?

Что любопытно, в рамках оказания такой смертоносной помощи дано разрешение на поставки снайперских винтовок «Барретт» M107A1 (Barrett) калибра 12,7 мм на сумму 41,5 миллиона долларов, а также боевых ружей, глушителей, военных прицелов и пламегасителей. Но это не 1 200 ПТРК «Джавелин», которые просил украинский президент Петр Порошенко

Однако прошло всего несколько дней, и Госдепартамент сделал новое объявление: о выдаче лицензии на продажу ракет «Джавелин» на сумму 48 миллионов долларов. Получается, что Украина может закупить 35 пусковых блоков и 220 ракет. В обоих случаях разрешение на поставку не является гарантией продажи.

Почему администрация Трампа дала разрешение поставить гигантские снайперские винтовки почти на ту же сумму, что и стоимость современных противотанковых ракетных комплексов?

Тому есть два объяснения. Одно тактическое, а второе политическое.

В начале 2015 года пророссийские сепаратисты укрепили свои позиции, захватив у украинских правительственных войск ключевые укрепрайоны в донецком аэропорту и в Дебальцево . При этом они использовали предоставленные Россией танки, артиллерийские орудия и наемников. Впоследствии обе стороны перешли к обороне. Подписание Минских соглашений привело к частичному отводу от линии фронта танков, ракет и артиллерии.

Хотя очертания линии фронта остаются в основном без изменений вот уже два года, там почти ежедневно происходят боестолкновения с использованием снайперов, артиллерии, а иногда и ПТРК. В ходе этого замороженного конфликта с обеих сторон погибло как минимум три тысячи человек, а во второй половине 2017 года боевые действия усилились.

В позиционной войне, когда стороны хорошо закрепились и окопались на занимаемых оборонительных позициях, у снайперов достаточно времени для того, чтобы оборудовать снайперские гнезда и терпеливо ждать, пока противник не подставится под точный выстрел. Они могут также вести наблюдение за скрытными перемещениями войск и вызывать огонь артиллерии с целью их уничтожения. Эффективным снайперским огнем противника можно прижать к земле и держать его там до тех пор, пока тяжелая артиллерия не нанесет свой удар и не причинит ему большой урон.

Согласно наставлению сухопутных войск США о российской войне нового поколения, которое основано на наблюдениях за боевыми действиями на Украине, подготовленные русскими силы используют снайперов намного чаще, чем натовские армии, в том числе, в составе подразделений размером со взвод.

Часто задействуются три линии снайперов. В первой линии, скорее всего, находятся местные сепаратисты с простыми автоматами и снайперскими винтовками, а хорошо подготовленные наемники и снайперы из спецназа с мощными винтовками располагаются посередине и сзади.

Согласно вышедшему наставлению, при попадании под огонь снайперов есть всего два эффективных тактических решения. Первое — это немедленно выйти из боя и отступить, дабы снайперы не прижали действующее подразделение к земле. При этом подразделение может потерять по меньшей мере двоих человек. Второе решение — ответить точным огнем из тяжелого оружия или задействовать своих снайперов, чтобы нейтрализовать атакующего.

Украинские войска, до недавнего времени обучавшиеся в соответствии с российскими принципами и правилами, делают все возможное, чтобы усовершенствовать борьбу со снайперами. Но в основном они могут использовать только винтовки Драгунова (СВД). Оружие советской эпохи надежно и имеется в больших количествах, но оно далеко не идеально при ведении стрельбы с очень большого расстояния, в первую, очередь, из-за низкого качества прицелов.

Недавно появились фотографии российских снайперов с винтовками Т5000, в которых используется патрон «Лапуа» калибора 8,6×70 мм. Благодаря высокой точности изготовления и большой ударной силе выстрела эти винтовки обладают эффективной дальностью стрельбы до двух тысяч метров и гарантированно пробивают с расстояния бронежилеты.

И тут на сцене появляется винтовка «Баррет».

M107A1 больше известна как винтовка M82 «Баррет». Это коммерческое название снайперской винтовки калибра 12,7 мм, которая используется в вооруженных силах 60 стран мира. Американские военные пользуются М82 с 1990 года по особому распоряжению, и даже испытали снайперскую винтовку с продольно-скользящим поворотным затвором ХМ107.

Однако в сухопутных войсках решили оставить полуавтоматический вариант M107A1, который стал табельным оружием. M107A1 отличается от стандартной М82 еще и тем, что она на 2,2 кг легче и без патронов весит всего 12,7 кг. У нее имеется дульный тормоз цилиндрической формы из титана, и может устанавливаться глушитель и пламегаситель.

Огромные патроны BMG калибра 12,7×99 мм размещаются в магазине на 10 патронов, и имеют вес 450 граммов каждый. Из винтовки можно вести точную стрельбу на дальности до 1,8 км, а ее патрон пробивает от 20 до 40 мм брони в зависимости от дальности. После производства выстрела ствол винтовки скользит назад и упирается в пружину, что помогает гасить отдачу и облегчает ведение огня по сравнению с противотанковыми ружьями времен Второй мировой войны.

Такая ударная сила вкупе с большой дальностью делает эту винтовку идеальной для вывода из строя ценного военного имущества и техники, такой как спутниковые тарелки, ракетные пусковые установки, приборы обнаружения на танках и блоки цилиндров у автомашин. Пробивная способность патрона такова, что он представляет угрозу даже для легких бронетранспортеров. Им можно вести стрельбу прямо через препятствия, такие как кирпичные стены, уничтожая укрывающегося противника.

У винтовки «Баррет» также имеются специальные бронебойно-зажигательные патроны «Рауфосс» NP500 (Raufoss), которые разрываются, пробив цель. Красный Крест пытается запретить такие патроны, называя их бесчеловечными.

Огромная энергия патрона 12,7×9 мм обеспечивает винтовке довольно высокую точность стрельбы на большом расстоянии, потому что пуля летит ровно, не снижаясь. Правда, некоторые специалисты утверждают, что винтовка недостаточно точна и не имеет права называться снайперской. Так или иначе, эти огромные винтовки активно используются для уничтожения живой силы на очень большой дальности и входят в первую пятерку из 20 самых дальнобойных снайперских винтовок, существующих сегодня. Она обеспечивает высокую точность попадания на дальности от 1,3 до 2,8 километра.

Поэтому, хотя M107 применяется в основном для поражения неживых целей, на поле боя она будет чаще всего использоваться для противодействия пророссийским снайперам, которые имеют дальнобойные винтовки, так как дальность стрельбы у украинских военных существенно увеличится.

Украинские вооруженные силы уже использовали в ограниченных количествах винтовки «Баррет». Согласно имеющейся информации, правительство Януковича в начале 2010-х годов приобрело партию М82. В 2015 году в интернете появились фотографии украинских солдат с винтовками «Баррет». Одно военизированное формирование добровольцев заявило, что получило М82, однако пожаловалось на отсутствие ночных прицелов и попросило собрать дополнительные средства на их закупку.

Насколько велика потребность в таком оружии?

«Украинцы не испытывают острой нехватки такого оружия», — считает корреспондент Би-Би-Си на Украине Павел Асенков, заявляя, что они «вряд ли существенно изменят баланс сил». Украинский военный обозреватель Серж Марко в той же самой статье утверждает, что М107 слишком велика и тяжела, из-за чего ее трудно будет носить на передовые снайперские позиции. По его мнению, скорее всего, ее будут использовать для укрепления позиций в обороне. Однако с такими задачами весьма эффективно справляются тяжелые пулеметы и автоматические гранатометы.

Марко считает, что гораздо большую пользу могут принести винтовки калибра 8,6×70 мм.

Как пишет «Вашингтон Пост» , Трамп выбрал М107 из списка вариантов, предложенных ему Тиллерсоном и Мэттисом . У Трампа весьма неоднозначное и противоречивое отношение к Украине. Он часто восхищается Путиным и готов улучшать отношения с Россией. В самом начале он пытался ослабить или даже отменить санкции, введенные из-за аннексии Крыма . Но он также критиковал президента Барака Обаму за то, что тот не предоставил Украине летальное оружие.

Тем не менее, избирательный штаб Трампа в июле 2016 года убрал из предвыборной платформы республиканцев требование к США вооружить Украину. Возможно, это было сделано под влиянием тогдашнего руководителя штаба Пола Манафорта , который ранее работал советником у пророссийского президента Украины Виктора Януковича

Но в августе 2016 года Манафорта убрали из предвыборного штаба, а в феврале 2017 года свой пост советника по национальной безопасности был вынужден оставить дружественный по отношению к Москве генерал Майкл Флинн . На должности советника по национальной безопасности и министра обороны Трамп назначил ястребов Герберта Макмастера и Джима Мэттиса. Летом 2017 года стало ясно, что под воздействием этих генералов вопрос о поставках летального оружия на Украине вновь включили в повестку.

Но Трамп не хотел «давать» оружие Украине в виде помощи. Он хотел, чтобы американские оружейники получили шанс заработать. Однако Киев, готовый с радостью принять подарок в виде сотен лучших противотанковых комплексов, не захотел платить за самую современную и качественную технику, испытывая недостаток денежных средств. Поэтому, скорее всего, он удовлетворится закупкой экономичных с точки зрения затрат противотанковых ракет.

Надо сказать, что Украина пытается наладить у себя производство тяжелых ПТРК «Стугна» и переносных ПТРК «Корсар», поскольку оно требует гораздо меньших затрат.

Этими факторами объясняется довольно странное решение утвердить экспортные лицензии на небольшие партии оружия. Администрация Трампа, не упускающая шанса отменить принятые при Обаме решения, изо всех сил пытается продемонстрировать, что не намерена проявлять осторожность своего предшественника и обязательно поставит летальное оружие Украине. Вместе с тем, она не хочет поставлять его в больших количествах, дабы не изменить серьезно баланс сил и не вызвать ответные действия России.

Совершенно очевидно, что лицензия на М107 не будет иметь серьезных последствий. Наверное, именно этим объясняется то, что заявив о продаже М107, администрация исключила из поставок ПТРК «Джавелин», а спустя несколько дней пошла на попятный и выдала лицензию на эти комплексы, ограничив при этом объем поставки 35 единицами.

Поскольку поставке «Джавелинов» придается огромное символическое значение, Киев готов заплатить за эту небольшую партию дорогостоящих противотанковых средств в надежде на то, что это подтолкнет другие страны НАТО к оказанию Украине военной помощи. Например, Канада также дала «добро» на поставку оружия Украине.

В итоге США обучали и будут «бесплатно» обучать украинцев, а также предоставлять им нелетальную помощь, а именно, средства РЭБ и связи, и контрбатарейные РЛС. По словам большинства комментаторов, украинским военным они нужны больше всего.

Поставка больших винтовок типа М107 привлекает к себе внимание и даже имеет определенную тактическую логику. Но снайперские винтовки менее важны, чем та техника, которая позволяет украинским войскам противостоять российским средствам РЭБ, хакерским атакам и дронам.