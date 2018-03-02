На что похоже новое оружие РФ

Эксперты увидели в новом авиационном ракетном комплексе с высокоточной аэробаллистической ракетой «Кинжал» черты другого ракетного комплекса — «Искандер».

Как рассказал изданию Utro.ru главный редактор Military Russia Дмитрий Корнев, на видео, показанном накануне Владимиром Путиным во время обращения к Федеральному собранию, засветилась авиационная версия ракеты серии 9М723, которую доработали до сверхзвукового старта.

Носовая часть ракеты стала более обтекаемой, немного изменилась ее форма. Двигательный отсек «Кинжала» остался таким же бочкообразным, как у «Искандера».

Изменился хвостовой отсек комплекса и уменьшились рули, а также появилась специальная заглушка на хвосте, предназначенная для защиты сопла двигателя при полете на сверхзвуковой скорости.

Истребитель МиГ-31 выполняет роль первой ступени ракеты, чтобы та могла разогнаться до гиперзвука.

Благодаря полученной энергии на конечном участке ракета может маневрировать, что крайне усложняет задачу ее уничтожения. Кроме того, по словам эксперта, ракета оснащена блоками для преодоления ПРО — ложными целями и генераторами помех.

«Кинжал», как и ОТРК «Искандер», оснащается оптическими или радиолокационными головками самонаведения. Первая служит для уничтожения стационарных целей, вторая — для подвижных.

На Западе к демонстрации военной мощи России отнеслись по-разному. Аналитик Центра военно-морских исследований Майкл Кофман согласился, что большинство из представленных российским президентом видов вооружений — это реальные проекты, и вопрос только в том, на какой стадии готовности они находятся.

А вот профессор Массачусетского технологического института Випинг Наранг выразил сомнение, что России удалось успешно испытать крылатую ракету с ядерной установкой. По его словам, такое оружие разрабатывали в США, но затем отказались от него из-за высокого риска несчастных случаев.