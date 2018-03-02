«Как русские это сделали»: США пытаются «сохранить лицо» на фоне гиперзвукового оружия РФ

"На вчерашнее обращение президента Владимира Путина к Федеральному собранию, где были продемонстрированы новейшие военные технологии РФ, США не могли не ответить. Особенно в части гонки технологий в области гиперзвука. У США были несколько проектов в этой области — к примеру, испытания ракеты X-51 WaveRider всегда заканчивались неудачно. Американцам удавалось их запустить, но маневрирование и управляемость отладить не удалось. США всегда хотели создать такое вооружение, но их ракета постоянно теряла связь с землей на скорости гиперзвука. Пентагон боится, что разработки в неконтролируемом полете уйдут за океан и попадут в руки китайцев, потому каждый испытательный образец оснащался устройством самоуничтожения. В итоге ракета уходила на заданную траекторию, теряла связь и управление и взрывалась — ничего большего США достичь не удалось, а на разработку и испытания были потрачены миллиарды долларов", — отмечает специалист. Заявление США, что DARPA в 2019 году планирует провести испытания гиперзвукового оружия — реакция Пентагона на выступление Владимира Путина . ‍Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал военный эксперт Алексей Леонков

"Гиперзвуковые разработки у США не заладились изначально. Сроки по успешным испытаниям X-51 сдвигались регулярно, последний раз — до 2025 года. не лучше дело обстоит и с их гиперзвуковым беспилотным разведчиком SR-72 — компания-разработчик Lockheed Martin обещала предоставить годный образец к 2030 году. Не выше оказались успехи и по разработке гиперзвукового самолета "Аврора", который Пентагон начал еще в 1990-х — миллиарды долларов были потрачены впустую. Делать гиперзвуковыми баллистические ракеты США даже никогда всерьез не пытались — было понимание, что годное оружие они создать не смогут. Однако вчерашняя демонстрация Владимиром Путиным российского вооружения однозначно встряхнуло американцев — там тут же проводились экстренные совещания и переговоры. Оно и понятно: когда-то Штаты махнули на гиперзвуковые ракеты рукой как на непонятные технологии, а русские их как-то разработали. В итоге сейчас Пентагону дано задание: каких бы денег это ни стоило, нужно сделать свои аналоги. Как вариант — выкрасть информацию по ракетам у русских", — подчеркивает военный эксперт. Безнадежное отставание Директор Управления перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) Стивен Уокер объявил, что Соединенные Штаты планируют провести многочисленные испытания своего гиперзвукового оружия в следующем году. Он подчеркнул: разработка является приоритетной задачей его управления, которое занимается этим совместно с ВВС и NASA , а также с сухопутными войсками и ВМС на протяжении нескольких лет. "Вы увидите много летных испытаний", — пообещал американский военный.

Накануне Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию рассказал о новейших военных технологиях РФ. В частности, о начале испытаний комплекса "Сармат" — современных межконтинентальных ракет без ограничений по дальности, способных нести ядерные заряды. Перехватить их современными средствами ПВО практически невозможно. Также глава государства рассказал о гиперзвуковом авиационно-ракетном комплексе "Кинжал", также не имеющем мировых аналогов. Уже создан в РФ и подводный беспилотник, способный двигаться на сверхбольшой глубине с огромной скоростью.