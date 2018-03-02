«Как русские это сделали»: США пытаются «сохранить лицо»

Заявление США, что DARPA в 2019 году планирует провести испытания гиперзвукового оружия — реакция Пентагона на выступление Владимира Путина. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
"На вчерашнее обращение президента Владимира Путина к Федеральному собранию, где были продемонстрированы новейшие военные технологии РФ, США не могли не ответить. Особенно в части гонки технологий в области гиперзвука. У США были несколько проектов в этой области — к примеру, испытания ракеты X-51 WaveRider всегда заканчивались неудачно. Американцам удавалось их запустить, но маневрирование и управляемость отладить не удалось.
США всегда хотели создать такое вооружение, но их ракета постоянно теряла связь с землей на скорости гиперзвука. Пентагон боится, что разработки в неконтролируемом полете уйдут за океан и попадут в руки китайцев, потому каждый испытательный образец оснащался устройством самоуничтожения. В итоге ракета уходила на заданную траекторию, теряла связь и управление и взрывалась — ничего большего США достичь не удалось, а на разработку и испытания были потрачены миллиарды долларов", — отмечает специалист.
Директор Управления перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) Стивен Уокер объявил, что Соединенные Штаты планируют провести многочисленные испытания своего гиперзвукового оружия в следующем году. Он подчеркнул: разработка является приоритетной задачей его управления, которое занимается этим совместно с ВВС и NASA, а также с сухопутными войсками и ВМС на протяжении нескольких лет. "Вы увидите много летных испытаний", — пообещал американский военный.
"Гиперзвуковые разработки у США не заладились изначально. Сроки по успешным испытаниям X-51 сдвигались регулярно, последний раз — до 2025 года. не лучше дело обстоит и с их гиперзвуковым беспилотным разведчиком SR-72 — компания-разработчик Lockheed Martin обещала предоставить годный образец к 2030 году. Не выше оказались успехи и по разработке гиперзвукового самолета "Аврора", который Пентагон начал еще в 1990-х — миллиарды долларов были потрачены впустую.
Делать гиперзвуковыми баллистические ракеты США даже никогда всерьез не пытались — было понимание, что годное оружие они создать не смогут. Однако вчерашняя демонстрация Владимиром Путиным российского вооружения однозначно встряхнуло американцев — там тут же проводились экстренные совещания и переговоры. Оно и понятно: когда-то Штаты махнули на гиперзвуковые ракеты рукой как на непонятные технологии, а русские их как-то разработали. В итоге сейчас Пентагону дано задание: каких бы денег это ни стоило, нужно сделать свои аналоги. Как вариант — выкрасть информацию по ракетам у русских", — подчеркивает военный эксперт.
Безнадежное отставание
Накануне Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию рассказал о новейших военных технологиях РФ. В частности, о начале испытаний комплекса "Сармат" — современных межконтинентальных ракет без ограничений по дальности, способных нести ядерные заряды. Перехватить их современными средствами ПВО практически невозможно. Также глава государства рассказал о гиперзвуковом авиационно-ракетном комплексе "Кинжал", также не имеющем мировых аналогов. Уже создан в РФ и подводный беспилотник, способный двигаться на сверхбольшой глубине с огромной скоростью.
По мнению аналитиков, российских лидер дал понять: мощь 12 американских флотилий, плавающих по всему Мировому океану, фактически нивелирована — российские ракеты на гиперзвуке невозможно перехватить. Их точность близка к абсолютной. Москва демонстрирует: попытки нарушить договоры и сдавить "Кольцо анаконды" вокруг РФ будут безрезультатны. У РФ есть технологии, с которыми уже невозможно конкурировать. При этом Путин подчеркнул: на достигнутом Россия останавливаться не собирается.
"Для американцев наступают очень веселые времена — кровь из носу нужно постараться получить гиперзвуковое оружие, способное конкурировать с российским. Чтобы с нуля разработать гиперзвуковые технологии уровня тех, что уже имеются у РФ, понадобится 10-15 лет. Не исключено, что в духе американской политики Вашингтон просто займется показухой и красивыми презентациями, так как реальная цель очень далека.
Наиболее показательным примером стал случай, когда нашей разведке "скормили" дезинформацию, что США изобрели лазерное оружие, способное с самолета сбить воздушную цель. В РФ лучших ученых усадили за чертежи и в итоге даже были созданы несколько опытных установок с испытаниями над водой и над землей — наши специалисты доказали, что при существующих технологиях создать такое оружие невозможно. Однако в процессе мы создали уникальные установки и сделали целый ряд открытий.
Американцы тогда были поражены — их "шутка" обернулась технологическим прорывом в России. Они попытались и сами взяться за лазерное оружие, но потратили 5 млрд долларов и даже создали целый самолет "с боевым лазером". Но годного образца оружия так и не получили, а потому закрыли проект как бесперспективный. И сейчас, пока США только займутся гиперзвуком, российские специалисты на месте стоять не будут и уж точно не позволят Штатам сократить уже имеющееся огромное технологическое отставание", — заключает Алексей Леонков.