Россияне придумали название «ракете Путина»

Жители России придумали название ядерной ракете с атомным двигателем

На сайте Минобороны России открыт сервис для вариантов названий нового оружия. Военные предлагают жителям страны придумать имена для боевого лазера, глубинного подводного беспилотника межконтинентального класса и крылатой ракеты с ядерным двигателем и неограниченной дальностью полета. Оставить свое предложение можно здесь.

После сбора вариантов пользователи Сети проголосуют за лучший. Сайт военного ведомства не показывает заявки, но творческая работа уже развернулась и в на аккаунтах Минобороны в соцсетях. Евгений Коненков предложил назвать один из образцов в честь Героя России Романа Филипова . Любители кошек считают, что ядерную ракету необходимо назвать "Барсик" — по их мнению, фраза "К тебе прилетел ядерный "Барсик" отлично звучит. Меломаны предпочли "Гудбай, Америка".

— Название ракеты у меня очень простое и понятное для всех — "Дубинушка", — пишет Олег Строгов. Среди других вариантов "Санкция", "Кондратий", "Паритет", "Учитель", "Русь", "Посол", "Мельдоний" и "Осиновый кол" (ОК). Есть предложение назвать ракету "Иван", а подводный беспилотник "Марья". Либо дать трем предложенным образцам имена былинных богатырей Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича.