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Послание Путина ужаснуло Запад
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Запад отреагировал на послание Путина 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Западные СМИ отреагировали на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, пишет «Московский комсомолец».
Зарубежная пресса назвала послание Путина «беспрецедентно воинствующим» и предположила, что самые жесткие заявления предназначались для властей США. Так, BBC обратило внимание, что обычно президент разбивает послание на несколько равных частей: инфраструктура, человеческий капитал, коррупция, международная повестка… Но в этот раз акценты заметно сместились, и половину времени Путин говорил о новом российском вооружении.
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"Путин использовал свое ежегодное выступление для того, чтобы пригрозить западным нациям набором нового оружия, включая межконтинентальные ядерные баллистические ракеты", — пишет влиятельное американское издание The New York Times.
Издание The Guardian предположило, что ради демонстрации нового вооружения послание было перенесено из Георгиевского зала в Кремле в Манеж, где есть специальная техника для показа видео и инфографики.
CNN и Bloomberg привлекли слова российского президента о новой ядерной стратегии США, которая вызывает большую озабоченность у Москвы и заставляет реагировать усилением военной мощи РФ.
Германские СМИ Die Welt и Zeit Online обратили внимание на представленные Путиным новые ракеты, которые не могут быть перехвачены обычными средствами ПРО, в частности, тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету, ядерную крылатую ракету и новую торпеду. У России сейчас есть ракеты, которых нет ни у какой другой страны, сказал о них российский лидер.
Издание Le Point привело цитату Владимира Путина об отношении западных стран к России:
«С нами никто по существу не хотел разговаривать, нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — заявил Путин после демонстрации новейшего российского вооружения.
 Ещё 3 источника 
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