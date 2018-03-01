Послание Путина ужаснуло Запад

Запад отреагировал на послание Путина

Зарубежная пресса назвала послание Путина «беспрецедентно воинствующим» и предположила, что самые жесткие заявления предназначались для властей США. Так, BBC обратило внимание, что обычно президент разбивает послание на несколько равных частей: инфраструктура, человеческий капитал, коррупция, международная повестка… Но в этот раз акценты заметно сместились, и половину времени Путин говорил о новом российском вооружении.

"Путин использовал свое ежегодное выступление для того, чтобы пригрозить западным нациям набором нового оружия, включая межконтинентальные ядерные баллистические ракеты", — пишет влиятельное американское издание The New York Times.

Издание The Guardian предположило, что ради демонстрации нового вооружения послание было перенесено из Георгиевского зала в Кремле в Манеж, где есть специальная техника для показа видео и инфографики.

CNN и Bloomberg привлекли слова российского президента о новой ядерной стратегии США, которая вызывает большую озабоченность у Москвы и заставляет реагировать усилением военной мощи РФ.

Германские СМИ Die Welt и Zeit Online обратили внимание на представленные Путиным новые ракеты, которые не могут быть перехвачены обычными средствами ПРО, в частности, тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету, ядерную крылатую ракету и новую торпеду. У России сейчас есть ракеты, которых нет ни у какой другой страны, сказал о них российский лидер.

Издание Le Point привело цитату Владимира Путина об отношении западных стран к России: