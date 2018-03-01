«Ракета Путина» напугала западных пользователей соцсетей

Западные пользователи соцсетей испугались «ракеты Путина»

В соцсетях активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о наличии у страны ядерного оружия, которое невозможно перехватить системами ПРО; западные пользователи спрашивают, почему против Москвы не ввели новые санкции, и призывают президента США Дональда Трампа ответить.

«Политический климат меняется: заметное похолодание», — пишет в Twitter старший научный сотрудник Федерации американских ученых (FAS) Уорд Уилсон, который занимается проблемами ядерного оружия.

>> Путин рассказал о новейшем лазерном оружии России «Время передвинуть стрелки «Часов Судного дня» еще на одну минуту к полуночи?» — пишет Spike.

«Честно говоря, одним из способов Путина снизить уровень бедности мог бы быть ядерный Армаггедон», — пишет Джейк Руднитский, московский журналист Bloomberg.

«У Путина есть чертов ядерный подводный беспилотник? И почему мы не ввели санкции?» — пишет Red Raven.

«Не могут Путин, Трамп, Ким Чен Ын и остальные просто урегулировать эти все проблемы нефтяной борьбой или игрой в дартс, а не, блин, ядерным оружием», — пишет журналист Кэтрин Бромвич.

«Между тем, Джаред Кушнер и другие имели доступ к важным деталям наших систем ПРО в последние годы. Совпадение?», — отмечается в Twitter Euchreman1022.

«Что будет делать Трамп? Ничего! Почему? Вы знаете, почему!» — пишет Брайан Крассенштайн.

В то же время, некоторые увидели в этом заявлении повод для шуток.

«О, это полезно», — заметил Apollo, комментируя наличие у России неуязвимых ракет.

«Путинская версия «огня и ярости», — пишет глава бюро по делам Белого дома в газете Washington Post Филип Ракер, намекая на название книги о Дональде Трампе.

«Путин сказал, у него есть ядерное супероружие, чтобы победить нас. НЕ НАДО. Снег уже победил нас», — пишет британец Ian Broughall.