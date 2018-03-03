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Названы сроки достижения США военного паритета с РФ
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Названы сроки достижения США военного паритета с Россией 

Lenta.ru 3 марта 2018
Фото: YouTube
США потребуется от четырех до шести лет на создание аналогичных российским стратегических оружейных систем. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил бывший руководитель управления военной безопасности аппарата Совета безопасности генерал-полковник Виктор Есин.
«В настоящее время, согласно недавно опубликованному обзору ядерной политики США, американцы приступают к серьезному обновлению своих ядерных сил. На это до конца 2030-х годов будут затрачены громадные средства — более 1 триллиона долларов», — заметил Есин.
По его словам, интеллектуальные и технологические возможности оборонно-промышленного комплекса США не следует недооценивать. В то же время, как заметил эксперт, «наша страна показала всему миру, что она способна эффективно парировать любые попытки, направленные на достижение военного превосходства над ней».
Есин подчеркнул, что создание новейших ракетных комплексов «Сармат» и «Авангард» идет в рамках российско-американского договора СНВ-3.
«Полагаю, что после февраля 2021 года, когда истечет срок действия Договора СНВ-3, его целесообразно пролонгировать на пять лет. В противном случае существует большая вероятность нового витка гонки стратегических ядерных вооружений с непредсказуемыми последствиями для стратегической стабильности», — заметил генерал.
1 марта президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию представил новые образцы отечественного оружия. Среди них межконтинентальную ракету «Сармат», гиперзвуковой комплекс с планирующим ракетным блоком «Авангард», крылатую ракету с малогабаритной ядерной энергоустановкой, беспилотный подводный аппарат. В США в ответ заявили о готовности модернизировать собственный ядерный потенциал.
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