Названы сроки достижения США военного паритета с РФ

Названы сроки достижения США военного паритета с Россией

«В настоящее время, согласно недавно опубликованному обзору ядерной политики США, американцы приступают к серьезному обновлению своих ядерных сил. На это до конца 2030-х годов будут затрачены громадные средства — более 1 триллиона долларов», — заметил Есин. США потребуется от четырех до шести лет на создание аналогичных российским стратегических оружейных систем. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил бывший руководитель управления военной безопасности аппарата Совета безопасности генерал-полковник Виктор Есин

По его словам, интеллектуальные и технологические возможности оборонно-промышленного комплекса США не следует недооценивать. В то же время, как заметил эксперт, «наша страна показала всему миру, что она способна эффективно парировать любые попытки, направленные на достижение военного превосходства над ней».

«Полагаю, что после февраля 2021 года, когда истечет срок действия Договора СНВ-3, его целесообразно пролонгировать на пять лет. В противном случае существует большая вероятность нового витка гонки стратегических ядерных вооружений с непредсказуемыми последствиями для стратегической стабильности», — заметил генерал. Есин подчеркнул, что создание новейших ракетных комплексов «Сармат» и «Авангард» идет в рамках российско-американского договора СНВ-3.