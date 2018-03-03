РФ завершила испытания ядерной энергоустановки

Источник: Россия завершила испытания малогабаритной ядерной энергоустановки для ракет

Россия завершила испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатых ракет и автономных подводных аппаратов. Об этом сообщил военно-дипломатический источник.

«В России завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки, как для крылатых ракет неограниченной дальности, так и для автономных подводных аппаратов океанской многоцелевой системы», — сказал он.

По словам источника, данные технологии разработаны и реализованы пока только Россией.

«Именно поэтому несколько лет назад была сделана утечка о разработке Россией автономных подводных аппаратов неограниченной дальности. Она была сделана не случайно, а совершенно осознанно», — добавил источник. В прошлом, отметил он, Россия намеренно отправляла «сигналы» Западу о «тщетности их попыток нейтрализовать своими» системами ПРО стратегический потенциал России.

«Вместо этого, западные коллеги, уверовав в свою исключительность и якобы технологическое лидерство, предпочли не замечать наши сигналы и серьезно просчитались. Теперь именно они оказались в положении «догоняющих» со всеми соответствующими последствиями прежде всего для карманов их налогоплательщиков», — заключил он. Он подчеркнул, что целью утечки было побудить «западных партнёров спуститься с небес на землю» и к переговорам по вопросу обеспечения глобальной безопасности.

Ранее источник рассказал, что ракетный комплекс «Авангард» был запущен в серийное производство, а российский авиационный комплекс «Кинжал» уже «находится в войсках».

По его словам, в 2007 году специально для американской стороны была сделана утечку по ракетному комплексу «Сармат».