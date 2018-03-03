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В России приняли на вооружение еще один истребитель
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В России приняли на вооружение еще один истребитель 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Многоцелевой истребитель Су-30СМ принят на вооружение ВВС России. Об этом сообщается в февральском номере газеты машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Топорова (входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение»), пишет военный блог bmpd.
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В публикации от имени гендиректора бюро Николая Гусева говорится, что истребитель принят на вооружение распоряжением президента России от 12 января этого года. На сайте Кремля и официальном портале правовой информации соответствующих документов обнаружить не удалось.
Су-30СМ оснащены двумя разработками «Вымпела» — изделием 170-1 (ракета класса «воздух — воздух» средней дальности) и устройствами выброса пассивных помех УВ-30МКР.
Многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-30СМ (серийный модернизированный), производимый на Иркутском авиазаводе корпорации «Иркут», разработан на базе экспортного самолета Су-30МКМ, который в свою очередь является версией истребителя Су-30МКИ, созданного по заказу Индии. Первый полет Су-30СМ состоялся в 2012 году, в 2015-м эти самолеты вошли в состав российской авиагруппировки в Сирии.
Помимо России, истребители семейства Су-30 состоят на вооружении в десяти странах мира. Экспортная цена одной такой машины достигает 50 миллионов долларов.
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