Путин заявил об успешных испытаниях нового оружия 

Президент России Владимир Путин заявил, что испытания представленных в послании парламенту вооружений прошли успешно, часть нужно доработать, а часть уже доступна войскам и готова к применению.
"Они все прошли удачно испытания. Эти вооружения находятся на разных этапах готовности. Одни еще требуют доработки, другие уже доступны войскам и готовы к применению", — ответил Путин в интервью журналистке NBC Мегин Келли на вопрос, не является ли это вооружение лишь компьютерной графикой, как считают некоторые эксперты.