Ещё
Путин заявил об успешных испытаниях нового оружия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин заявил об успешных испытаниях нового оружия 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин заявил, что испытания представленных в послании парламенту вооружений прошли успешно, часть нужно доработать, а часть уже доступна войскам и готова к применению.
"Они все прошли удачно испытания. Эти вооружения находятся на разных этапах готовности. Одни еще требуют доработки, другие уже доступны войскам и готовы к применению", — ответил Путин в интервью журналистке NBC Мегин Келли на вопрос, не является ли это вооружение лишь компьютерной графикой, как считают некоторые эксперты.
РИА Новости: последние новости
Госдеп прокомментировал поставку Украине противотанковых комплексов Javelin В Белом доме заявили, что с ядерными силами США никто не сравнится Госдеп заявил, что названные Путиным системы вооружения нарушают РСМД
 Ещё 33 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли способ уничтожить оружие России86
РФ обвинили в нарушении международных договоров568
«Россия сама встала на путь соперничества с США»1221
МИД Венгрии: Украина «наносит удар в спину» Европе6
В США журналисты вступились за коллег из РФ10
Видео
00:05
Медленную официантку избили в ресторане
Происшествия
02:45
«Ракета Путина» напугала западных пользователей соцсетей
Оружие Армия
02:47
LIVE: Послание Путина Федеральному собранию
Политика
00:52
«Люди прыгают из окон»: крупный пожар в Подмосковье
Происшествия Пожары
01:16
Путин рассказал о новейшем лазерном оружии России
Политика Армия
00:30
Енотиха расшалилась при виде батона
Общество
08:57
Украинские депутаты подрались под флагом ЕС
Украина В мире
00:42
В центре Москвы забил фонтан с горячей водой
Происшествия Новости Москвы
04:02
Отец «трезвого мальчика» снова обратился в суд
Происшествия
01:28
Нападение акулы на дайвера случайно сняли на видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение