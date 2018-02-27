Су-57 в Сирии: проверка боем

22 февраля стало известно о посадке на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Вначале появилась информация, что в Сирию осуществили перелет два самолета. Однако, по неофициальной информации, на авиабазе находится уже четыре таких боевых машины. «Газета.Ru» проанализировала причины появления в Сирии новейших российских истребителей.

В сирийской операции было пробировано большинство образцов российской военной техники — 215 видов вооружения, сообщало раннее российское Министерство обороны. При их боевом применении выявлено 72 недостатка и недоработки, 99% из которых уже устранено.

Теперь, по всей видимости, пришел черед испытать в боевых условиях многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.

С одной стороны, рассказывают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, только после реального боевого применения новой техники можно выносить окончательный вердикт о ее подлинных боевых качествах. Никакие другие условия, сколько бы они ни были приближены к условиям боевых действий, не смогут заменить реального вооруженного противоборства.

С другой стороны, некоторые аналитики сомневаются, что новейший российский истребитель был отправлен в Сирию слишком рано.

В этом плане характерен пример Израиля. Военно-политическое руководство этой страны не решилось на применение только что принятого на вооружение истребителя 5-го поколения F-35 в ударе по сирийским и иранским объектам 10 февраля 2018 года. Об этом ранее писала «Газета.Ru».

В некоторых источниках сообщается, что в условиях, приближенных к боевым, новейшие российские истребители Су-57 должны будут апробировать системы РЭБ и радиолокации, при этом подчеркивается, что о полноценном боевом применении речи пока не идет.

Однако специалисты задаются вопросом, что значит на практике — апробировать системы РЭБ, размещенные на Су-57. В первую очередь, эти системы предназначены для постановки помех различного типа зенитным ракетным системам и радиолокационным прицелам самолетов вероятного противника.

Реальный — даже кратковременный — выход в эфир систем РЭБ самолета Су-57 означает полное раскрытие их характеристик. Тем более что за всеми полетами наших самолетов будут внимательно наблюдать американские космические аппараты радио— и радиотехнической разведки,

самолеты аналогичного назначения (типа того же P-8), наземные центры разведки и РЭБ. И буквально за несколько секунд нашим вероятным партнером будет получена полная информация о возможностях новейшего российского самолета в сфере ведения радиоэлектронной борьбы.

А ставить помехи радиотехническим средствам незаконных вооруженных и террористических формирований на земле особой необходимости нет. Во-первых, с ними успешно справятся так называемые подразделения РЭБ-Н, оснащенные даже не самой современной техникой. Во-вторых, надо предполагать, не для этого создавался российский истребитель 5-го поколения, чтобы вести вооруженную борьбу с отрядами полупартизанского типа. Он задумывался как самолет завоевания господства в воздухе с примерно равным по силе противником.

Теперь что касается испытаний систем радиолокации. По всей видимости, так в некоторых источниках называется радиолокационный прицел самолета Су-57. Разумеется, его можно проверить в Сирии. Но опять-таки это будет связано с полным раскрытием характеристик новейшего прицела, созданного на основе активной фазированной решетки и других самых передовых технологий. Сразу нашим вероятным партнерам станет известно все — и рабочие частоты прицела, и диапазон, а также скорость их перестройки, дальность обнаружения тех или иных целей и способы их сопровождения.

Наконец, в ходе полетов над территорией Сирии с момента взлета и до посадки наши истребители Су-57 будут сопровождаться всеми возможными радиолокационными средствами наших вероятных партнеров — наземными РЛС системы радиолокационной разведки, самолетами ДРЛО и У (включая палубные), радиолокационными прицелами всех типов истребителей, самолетами РЭБ. То есть за сравнительно непродолжительный срок будут получены исчерпывающие радиолокационные портреты (как говорят специалисты) Су-57 со всех ракурсов и на всех возможных дальностях, причем во всех диапазонах радиоволн — миллиметровом, сантиметровом, дециметровом, наконец, метровом. Кроме того, получены тепловые сигнатуры работы двигателей Су-57.

И, наконец, последний вопрос — какую реальную помощь может именно на данном этапе оказать новейший Су-57 в борьбе с формированиями террористов. Разве что бомбо-штурмовыми ударами по объектам незаконно-вооруженных формирований. Такая возможность у российского истребителя 5-го поколения, безусловно, есть.

Но применять дорогостоящие высокоточные управляемые ракеты класса «воздух-земля» по копеечным по своей стоимости объектам террористов, да еще привлекать к этому новейший и даже не принятый на вооружение истребитель, считают специалисты, не совсем оправданно.

Для этих целей вполне подойдут испытанные временем и в боях штурмовики Су-25. И вполне будет достаточно обычных осколочно-фугасных бомб типа ОФАБ-250-270 или НУРС С-8. Никакого другого супероружия в Сирии на данном этапе пока не требуется.

Если же вернуться к тиражируемому некоторыми источниками выражению «о полноценном боевом применении Су-57 речи пока не идет», то следует еще раз подчеркнуть, что полноценное боевое применение для истребителя 5-го поколения может быть только в одной сфере — борьбе за завоевание господства в воздухе. В Сирии даже близко подобных условий нет.

Поэтому реальный смысл отправки Су-57 в эту страну специалистам не совсем понятен. Самолет еще не завершил испытания и официально не принят на вооружение военным ведомством . Кроме того, применение любого перспективного оружия в конфликтах будущего только тогда дает нужный эффект, когда оно применяется внезапно и массированно, а его реальные тактико-технические характеристики в своем большинстве не известны противнику.

Как иногда считается, появление нашего Су-57 в Сирии стало «ответом» на полет американских стелс-истребителей. В этом плане стоит напомнить, что самолеты 5-го поколения F-22 базируются на Ближнем Востоке с 2013 года. И версия о перелете Су-57 в ответ на развертывание F-22, причем с пятилетним опозданием, не выглядит слишком убедительной.