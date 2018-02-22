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«Статус-6»: «апокалиптическая» российская торпеда
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«Статус-6»: «апокалиптическая» российская торпеда 

Рамблер 2 часа назад
Фото: public domain
National Interest пишет, что в результате экспансии НАТО, украинского кризиса и «воинственного бреда» американских властей у России появилось «по-настоящему устрашающее военно-морское ядерное оружие „Статус-6“.
Неназванный российский источник рассказал изданию, что речь идет о ядерном боеприпасе „мегатонного класса“, который доставляет к цели беспилотная подлодка.
National Interest отмечает, что „Статус-6“ может „уничтожить значительную часть населения США одним апокалиптическим ударом“, если атакует восточное побережье Штатов.
Собеседник издания подчеркнул, что основной задачей „Статуса-6“ является „поражение важных прибрежных элементов экономики противника“, баз ВМС и авианосных групп. Также это оружие якобы может создать большие зоны радиоактивного загрязнения, которые еще долгое время не будут пригодны для жизни.
»Статус-6», по данным National Interest, обходит системы противоракетной обороны. Эксперты предполагают, что он способен развивать скорость до 100-185 километров в час, что сделает его неуязвимым для ударов торпед. Американцы считают, что Россия провела успешное испытание «Статуса-6» 27 ноября 2016 года с борта подлодки «Саров».
Российские источники издания назвали «Статус-6» ответом на развертывание ПРО в Восточной Европе и на размещение батальонов НАТО в Польше и Прибалтике.
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