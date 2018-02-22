На российской базе в Сирии заметили Т-50

Сирийские пользователи Twitter опубликовали вечером 21 февраля фото и видео заходящих на посадку на авиабазу Хмеймим российских самолетов, в том числе двух истребителей пятого поколения Су-57 (ПАК ФА, ранее называвшихся Т-50).
Также размещены фото заходящих на посадку в Хмеймим 4 истребителей Су-37, самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У и пассажирского Ту-154 (вероятно, перевозящего летный и технический состав). Ранее самолет А-50У был открыто выведен в Сирии в ходе объявленного в декабре президентом Путиным сокращения российской группировки в этой стране.
В настоящее время построено 10 опытных экземпляров Су-57 и в этом году, как заявил замминистра обороны Юрий Борисов, ожидается заключение контракта на поставку установочной партии из 12 Су-57, которая пройдет войсковые испытания в испытательных центрах ВКС.
Exclusive#Russia deploying its brand new fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim AB #Syria
2 Su-57
4 Su-35
4 Su-25
1 A-50U were deployed in the #RuAF AB in Latakia/Jableh today pic.twitter.com/MA4NIKyMW7— Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 21 февраля 2018 г.