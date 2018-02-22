На российской базе в Сирии заметили Т-50

На российской базе в Сирии заметили истребители пятого поколения Т-50

Сирийские пользователи Twitter опубликовали вечером 21 февраля фото и видео заходящих на посадку на авиабазу Хмеймим российских самолетов, в том числе двух истребителей пятого поколения Су-57 (ПАК ФА, ранее называвшихся Т-50).

Также размещены фото заходящих на посадку в Хмеймим 4 истребителей Су-37, самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У и пассажирского Ту-154 (вероятно, перевозящего летный и технический состав). Ранее самолет А-50У был открыто выведен в Сирии в ходе объявленного в декабре президентом Путиным сокращения российской группировки в этой стране.