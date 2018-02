На российской базе в Сирии заметили Т-50

Exclusive#Russia deploying its brand new fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim AB #Syria



2 Su-57

4 Su-35

4 Su-25

1 A-50U were deployed in the #RuAF AB in Latakia/Jableh today pic.twitter.com/MA4NIKyMW7— Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 21 февраля 2018 г.