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На российской базе в Сирии заметили Т-50
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На российской базе в Сирии заметили истребители пятого поколения Т-50 

Ведомости 1 час назад
Сирийские пользователи Twitter опубликовали вечером 21 февраля фото и видео заходящих на посадку на авиабазу Хмеймим российских самолетов, в том числе двух истребителей пятого поколения Су-57 (ПАК ФА, ранее называвшихся Т-50).
Также размещены фото заходящих на посадку в Хмеймим 4 истребителей Су-37, самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У и пассажирского Ту-154 (вероятно, перевозящего летный и технический состав). Ранее самолет А-50У был открыто выведен в Сирии в ходе объявленного в декабре президентом Путиным сокращения российской группировки в этой стране.
В настоящее время построено 10 опытных экземпляров Су-57 и в этом году, как заявил замминистра обороны Юрий Борисов, ожидается заключение контракта на поставку установочной партии из 12 Су-57, которая пройдет войсковые испытания в испытательных центрах ВКС.
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