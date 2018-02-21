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Москва получит новую противоракету
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Москва получит новую противоракету 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Министерство обороны России
Систему противоракетной обороны Москвы усилят сверхскоростными и сверхманевренными противоракетами 53Т6М «Нудоль». Они могут перехватить стратосфере и ближнем космосе ядерные боеголовки и гиперзвуковые летательные аппараты, сообщает в среду, 21 февраля, газета «Известия».
«Нудоли» поставят на опытно-боевое дежурство в Подмосковье до конца 2018 года.
53Т6М — это модернизированная версия созданных в 1980-е годы 53Т6, поясняет издание. Новый перехватчик — это двухступенчатая твердотопливная ракета, хранящаяся в герметичном транспортно-пусковом контейнере. Она размещается в специальной шахте.
Ранее в феврале сообщалось, что противоракету успешно испытали на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
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