Новое оружие России

Авиабомба «Дрель» пополнит арсенал российской армии в 2018 году

Новейшая планирующая бомбовая кассета «Дрель» будет принята на вооружение российской армии в 2018 году, заявил 20 февраля гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин в ходе прошедшей на базе НПО «Базальт» конференции. Серийное производство «Дрели» и массированное поступление боеприпаса в войска может резко повысить возможности Вооруженных сил России.

Новейшая авиабомба «Дрель», о которой впервые стало известно в ходе форума «Армия-2016», поступит на вооружение в 2018 году, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин в ходе научно-технической конференции, прошедшей на базе НПО «Базальт».

«Государственные испытания нового базового образца планирующей бомбовой кассеты калибром 500 кг в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами начались в 2016 году. Государственные испытания проводятся в соответствии с программой заказчика (Министерства обороны России), после успешного завершения которых в 2018 году данное изделие планируется принять на вооружение», — заявил Лепин.

Как сообщается, унифицированная планирующая бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К («Дрель») обладает возможностью круглосуточного всепогодного применения. Предполагается, что сброс боеприпаса будет осуществляться без входа самолета-носителя в зону поражения зенитных ракетных систем и комплексов.

Планирующая бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К предназначена для поражения бронетанковой техники, РЛС системы радиолокационной разведки, пунктов управления, зенитных ракетных комплексов, систем вероятного противника.

«Дрель» после отделения от самолета-носителя может осуществить полет на расстояние до 30 км и доставить в район цели 15 боевых самоприцеливающихся элементов, наведение которых на конкретные объекты поражения будет осуществляться при помощи глобальной системы позиционирования ГЛОНАСС.

Вес новейшей авиабомбы ПБК-500У СПБЭ-К составляет около 540 кг, длина боеприпаса достигает трех метров. Предполагается, что «Дрель» будет сбрасываться с больших высот и из стратосферы (в частности, основной высотой боевого применения нового боеприпаса называется 14 км).

Сообщается, что сама бомбовая кассета и самоприцеливающиеся элементы обладают малой радиолокационной заметностью, что существенно снизит возможность поражения «Дрели» зенитными ракетно-пушечными комплексами и малокалиберной зенитной артиллерией противника.

Предполагается, что авиабомба «Дрель» войдет в арсенал всех российских самолетов, во внутренних бомбовых отсеках и на подкрыльевых пилонах которых можно будет разместить это авиационное средство поражения.

(Не) конкурент «Дрели»

Одними из возможных конкурентов российской «Дрели» за рубежом называют бомбы малого диаметра (small diameter bomb, SDB), состоящие на вооружении ВВС США (однако большинство отечественных специалистов подобное сравнение считает весьма некорректным — SBD планирующий боеприпас, но не кассетный), а потому эти боеприпасны просто относятся к разным классам.

Как ранее писала «Газета.Ru» , авиабомбы этого типа начали разрабатывать еще в 1990-х годах для обеспечения сверхзвуковых самолетов высокоточными бомбами (наводимыми по GPS) с возможностью их сброса из внутреннего бомбового отсека самолета. В частности, к боеприпасам подобного типа относится авиационная бомба GBU-39 весом в 113 кг.

В самом начале бомбами подобного типа планировалось оснащать истребители пятого поколения. Сейчас в ВВС США они применяются с самолетов F-15E, F-16, F-117, B-1, B-2, F-22 и F-35, заявляли ранее представители военно-воздушных сил США.

Системы наведения бомб малого диаметра работают в трех диапазонах: инфракрасном, миллиметровых волн и лазерном. Комбинация этих датчиков позволяет оружию отслеживать и поражать движущиеся цели в любых метеорологических условиях.

«Малый диаметр боеприпасов этого типа позволил размещать GBU-39 не только на подвесках, но и во внутреннем оружейном отсеке. Это существенно уменьшает радиолокационную заметность самолета-носителя и увеличивает его скоростные и маневренные характеристики», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Используемые аэродинамические крылья в GBU-39 обеспечивают радиус боевого применения боеприпаса более 100 км (при высоте сброса с носителя около 10 км).

К тому же не совсем понятно, сказал высокопоставленный источник «Газеты.Ru» в отрасли, как от огня зенитных ракетных систем противника будет защищен наш самолет-носитель. На высоте полета бомбардировщика в 11-14 км зона поражения ЗРС большой дальности реализуется практически в полном объеме и достигает 150-200 км. А чтобы поразить объекты противника «Дрелью», самолету-носителю надо приблизиться к ним на расстояние в 30 км.

Однако не все придерживаются подобных пессимистических оценок.

«Смысл разработки подобных боеприпасов — планирующих и наводящихся по данным системы глобального позиционирования заключается в следующем, — пояснил «Газете.Ru» главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. — Казалось бы, у нас есть управляемые ракеты «воздух-земля» с существенно большей дальностью полета и мощностью боевой части. Зачем нам нужны авиационные средства поражения типа «Дрели»?»

По словам эксперта, весь вопрос заключается в цене. Планирующий боеприпас с наведением по данным системы глобального позиционирования в десятки, а то и в тысячи раз дешевле управляемой ракеты класса «воздух-поверхность».

Он обеспечивает высокую точность поражения (3-5 м) при большой дальности полета. Но самое главное, цена этого авиационного средства поражения позволяет применять его массированно. Ведь достаточно глупо пытаться поразить джип стоимостью $15 тыс. с крупнокалиберным пулеметом управляемой ракетой стоимостью в $500 тыс. Это абсурд. И никакая экономика не выдержит применения ракет подобной цены в массовом порядке. А планирующий боеприпас с наведением по GPS, подчеркивает Андрей Фролов, идеальный боеприпас для конфликтов низкой и даже большой интенсивности.

Поэтому-то «Дрель» — крайне перспективная планирующая бомбовая кассета.

И ее принятие на вооружение резко повысит боевые возможности российской армии, считает эксперт.