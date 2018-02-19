США опасаются российских «убийц спутников»

Россия и Китай осуществляют разработку оружия, способного вывести из строя американские военные и коммерческие спутники, говорится в докладе директора Национальной разведки США Дэна Коутса

"Россия и Китай работают над созданием противоспутникового оружия для снижения военного потенциала США и их союзников", — констатируется в докладе. Как отмечается в документе, оружие с подобным потенциалом может появиться в арсенале ведущих стран мира "в ближайшие годы". Кроме того, Китай и Россия, как утверждают авторы доклада, создали специальные противоспутниковые подразделения. В этом контексте американские специалисты опасаются, что ситуация в космическом пространстве станет более напряженной.

По мнению экспертов из американского разведсообщества, Россия и Китай могут применить подобное вооружение против США в будущих конфликтах. В связи с этим Соединенные Штаты намерены повысить уровень защищенности коммерческих, гражданских и военных спутников.