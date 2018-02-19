Ещё
США опасаются российских «убийц спутников»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США опасаются российских «убийц спутников» 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © Fotolia / studio023
Россия и Китай осуществляют разработку оружия, способного вывести из строя американские военные и коммерческие спутники, говорится в докладе директора Национальной разведки США Дэна Коутса.
Как отмечается в документе, оружие с подобным потенциалом может появиться в арсенале ведущих стран мира "в ближайшие годы". Кроме того, Китай и Россия, как утверждают авторы доклада, создали специальные противоспутниковые подразделения. В этом контексте американские специалисты опасаются, что ситуация в космическом пространстве станет более напряженной.
"Россия и Китай работают над созданием противоспутникового оружия для снижения военного потенциала США и их союзников", — констатируется в докладе.
По мнению экспертов из американского разведсообщества, Россия и Китай могут применить подобное вооружение против США в будущих конфликтах. В связи с этим Соединенные Штаты намерены повысить уровень защищенности коммерческих, гражданских и военных спутников.
РИА Новости: последние новости
Россия не станет сообщать НАТО о размещении "Искандеров" под Калининградом Эксперт: НАТО хочет точные координаты "Искандеров"? Мы на это не пойдем Мнение: с новым вооружением РФ начинает качественно доминировать над США
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавин отказался спасать жену37
Генсек НАТО выдвинул серьезное обвинение России270
Расследование крушения АН-148 перешло в новую фазу8
Кровавое воскресенье. Что известно о стрельбе в Кизляре22
«Боевая Барби» рассказала об издевательствах в армии20
Видео
05:28
Столтенберг нашел ответ на вмешательство РФ
Политика
00:51
В Дагестане мужчина обстрелял толпу на масленичных гуляниях
Происшествия
01:42
Галкина возмутило сжигание католического храма в Масленицу
Шоу-бизнес
01:54
Таксист тайком снял вымогательство бандитов у «Ашана»
Криминал Происшествия
01:42
Галкин влез в скандал с верующими
Шоу-бизнес Другое
00:45
Подозрительный пожар в баре СПб попал на видео
Происшествия
00:55
В Китае оседлали драконов
Общество
08:26
Дочь Грачевского не выпускают из Таиланда
Общество
00:41
Киев запретил въезд Водяному
В мире
02:50
«Что-то идет не так»: Климкин о срыве встречи в Мюнхене
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение