Новые ракеты РФ испугали США

Глава Северного командования Вооружённых сил США генерал Лори Робинсон в ходе своей речи на слушаниях в одном из комитетов сената американского конгресса заявила, что Соединённые Штаты обеспокоены возможностями разработанных в России новых крылатых ракет.
>> В Киеве назвали преимущество России
«Россия разработала новые крылатые ракеты, способные поражать цели с гораздо больших расстояний, чем мы видели раньше», — цитирует Робинсон ТАСС.
Она также добавила, что для защиты от подобного вида оружия необходимо вкладывать средства в разработку соответствующих систем защиты.
«Чтобы обеспечить защиту от подобных усовершенствованных крылатых ракет, важно продолжать вкладывать средства в разработку радаров и оборонительных систем», — заявила Робинсон, отметив необходимость усилить компоненты системы ПРО, расположенной на севере страны.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает увеличить расходы на программу сдерживания России в Европе до $6,3 млрд