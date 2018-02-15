Новые ракеты РФ испугали США

Американский генерал заявила об обеспокоенности США возможностями новых крылатых ракет России

Глава Северного командования Вооружённых сил США генерал Лори Робинсон в ходе своей речи на слушаниях в одном из комитетов сената американского конгресса заявила, что Соединённые Штаты обеспокоены возможностями разработанных в России новых крылатых ракет.

>> В Киеве назвали преимущество России «Россия разработала новые крылатые ракеты, способные поражать цели с гораздо больших расстояний, чем мы видели раньше», — цитирует Робинсон ТАСС.