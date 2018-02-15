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Новые ракеты РФ испугали США
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Американский генерал заявила об обеспокоенности США возможностями новых крылатых ракет России 

RT на русском 1 час назад
Фото: U.S. Navy / John Kowalski
Глава Северного командования Вооружённых сил США генерал Лори Робинсон в ходе своей речи на слушаниях в одном из комитетов сената американского конгресса заявила, что Соединённые Штаты обеспокоены возможностями разработанных в России новых крылатых ракет.
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«Россия разработала новые крылатые ракеты, способные поражать цели с гораздо больших расстояний, чем мы видели раньше», — цитирует Робинсон ТАСС.
Она также добавила, что для защиты от подобного вида оружия необходимо вкладывать средства в разработку соответствующих систем защиты.
«Чтобы обеспечить защиту от подобных усовершенствованных крылатых ракет, важно продолжать вкладывать средства в разработку радаров и оборонительных систем», — заявила Робинсон, отметив необходимость усилить компоненты системы ПРО, расположенной на севере страны.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает увеличить расходы на программу сдерживания России в Европе до $6,3 млрд
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